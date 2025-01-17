卡地亞母企歷峰中港澳銷售挫 奢侈品在華需求弱 股價照升

擁有卡地亞（Cartier）和江詩丹頓（Vacheron Constantin）等名錶品牌的瑞士奢侈品集團歷峰（Richemont）公布季度銷售數據。截至去年12月底止3個月，內地和港澳的銷售額（以固定匯率計‧下同）按年再跌18%，延續9月底止半年瀉27%的頹勢，主要是「中國內地需求持續疲弱」。

歷峰內地和港澳銷售在2023年4至12月均升逾20%，即去年同期的銷情大致與2022年，即疫情封控尚未解除時相近。

如是者，亞太（日本除外）上季銷售額按年倒退7%，南韓等多地績優也無補於事，成為唯一無增長的列帳地區。其他地區則截然不同，如日本和歐洲齊升19%，中東及非洲升20%，原因均有「旅客消費上升」，而美洲升22%的原因卻僅有「本地需求強勁」。

開雲售巴黎物業股權套67億 中國以外業績「爭妍鬥麗」下，歷峰初步季績遠勝預期，股價昨曾暴升18.26%，一眾歐洲奢侈品公司亦「落鑊」，LVMH和開雲集團（Kering）最多飆近10%，港人戲稱「飛甩雞毛」的Salvatore Ferragamo曾飆逾8%，愛瑪仕升逾6%；本港上市的普拉達（Prada，01913）高收4.29%。

不過，開雲兩大品牌Gucci和YSL去年表現欠佳，遂向一家法資私募基金出售巴黎3項物業60%股權，撲水淨額8.37億歐元（約67.1億港元），一座在羅浮宮附近，兩座接近凱旋門──名店林立的蒙田大街。券商估計開雲未來幾個月還要減持物業去償還今年到期的債務。