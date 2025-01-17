李寧重奪奧運服裝贊助商資格

花旗發表報告指，李寧重奪中國奧委會官方體育服裝合作權，對李寧的長期品牌資產有正面影響，有望重振銷售增長。

安踏收入指引或下調 不過，該行透露曾與李寧管理層就2025年展望進行溝通，發現重新成為奧委會合作夥伴的消息，對李寧的平均售價和銷售比率等短期財務影響，或已被投資者充分消化，故對李寧評級「中性」，目標價14.36元。

此消彼長下，花旗認為消息對安踏影響負面，因來自李寧的競爭日趨激烈，以及其部分產品線，包括國旗系列和冠軍系列等充斥不確定因素，或導致李寧投訴，而安踏今年進取的雙位數字收入增長指引，也具下行風險。

另安踏最新召開集團2024年度總結會，董事局主席丁世忠稱，去年外部環境面臨諸多變化和挑戰，但整體業績而言，安踏和旗下的亞瑪芬集團（Amer Sports）全年都跑贏行業，主因堅持差異化定位。

他又強調，未來要用極致好商品，持續打勝仗，為全世界的消費者做「好的」和「對的」商品。他也表示，安踏不會怕市場「內捲」（競爭），將致力通過創新去打造差異化的消費者價值，目標是建立以消費者需求為核心、以商品為重心的商業模式。

李寧股價走勢