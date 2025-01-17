萬科總裁失聯 深圳工作專班傳介入

5隻境內債曾跌停後復牌 內媒報道指，已多次聯絡祝九勝不果，目前仍音信全無。由2012年加盟萬科的祝氏，在2018年1月起升任首席執行官、總裁，2020年7月加入董事局至今，去年3月底有份現身公司業績會，強調公司去年償債有壓力但能過關。

不過，昨早萬科先有兩隻境內債「21萬科02」和「22萬科05」因債價跌幅超過20%，分別在約10時46分及11時18分遭到盤中臨時停牌，及後下午再多3隻債券包括「20萬科06」、「21萬科04」、「22萬科07」以同樣理由被臨時停牌。5隻境內債已全數復牌，但幾乎均以約兩成或更深跌幅收市。

然而，施提醒，該集團仍面臨多項挑戰，包括債權人數目眾多、銷售額低迷及清盤呈請的危機等，因此後續發展仍具較大不確定性。控股股東楊氏家族或有較大誘因推進重組發展，畢竟重組後控股股東才可得到馬來西亞森林城市項目的股權，改善營運表現後則有望從股價反彈中受惠。