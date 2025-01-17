萬科總裁失聯 深圳工作專班傳介入
今年中資房地產企業的償債壓力非同小可，尤以萬科企業(02202)面臨的債務兌付大考最為外界關注，據報萬科首席執行官兼總裁祝九勝周三被內地執法部門帶走；後有指深圳相關工作專班擬全面介入萬科。消息發酵前，萬科旗下5隻境內債率先於周四崩盤，昨因跌幅逾兩成，一度遭深圳證券交易所臨時停牌，惟市傳萬科沒有計劃延長債券的到期日。
5隻境內債曾跌停後復牌
內媒報道指，已多次聯絡祝九勝不果，目前仍音信全無。由2012年加盟萬科的祝氏，在2018年1月起升任首席執行官、總裁，2020年7月加入董事局至今，去年3月底有份現身公司業績會，強調公司去年償債有壓力但能過關。
不過，昨早萬科先有兩隻境內債「21萬科02」和「22萬科05」因債價跌幅超過20%，分別在約10時46分及11時18分遭到盤中臨時停牌，及後下午再多3隻債券包括「20萬科06」、「21萬科04」、「22萬科07」以同樣理由被臨時停牌。5隻境內債已全數復牌，但幾乎均以約兩成或更深跌幅收市。
民營房企方面，不少內房正急於打破拖欠境外債的僵局。世茂集團(00813)昨公布，就境外債務重組計劃召開的聆訊上，香港高等法院已指示計劃債權人的會議將予以召開，以考慮及酌情批准公司與計劃債權人訂立的協議安排，會議定於2月24日舉行，並將於3月13日在高等法院召開呈請的實質聆訊，以裁定是否批准計劃。
碧桂園或加快債務重組
近日終於揭開業績底牌的碧桂園(02007)，亦積極向債務重組闖關，網上投資平台FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌指，若該集團能完成境外重組，境外債的回收價值有望優於同儕。他相信，碧桂園會盡快推出重組方案，爭取債權人的支持，以避開法院頒發清盤令，以及尋求獲得繼續營運的資格。施又指，日前碧桂園發布2023年全年及去年上半年業績，或意味股票復牌在即，亦有望加速重組方案的進展。
然而，施提醒，該集團仍面臨多項挑戰，包括債權人數目眾多、銷售額低迷及清盤呈請的危機等，因此後續發展仍具較大不確定性。控股股東楊氏家族或有較大誘因推進重組發展，畢竟重組後控股股東才可得到馬來西亞森林城市項目的股權，改善營運表現後則有望從股價反彈中受惠。
據報中國海外發展(00688)子公司中海地產以約40億元人民幣底價，投得北京城中村改造項目地皮，該地皮為北京首批謀劃的20個城中村改造項目之一；深圳今年首宗住宅用地亦由中海旗下中海企業發展以30.65億元人民幣投得。
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