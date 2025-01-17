美銀上季多賺1.2倍 投行費用飆逾四成

華爾街大行放榜季業績表現普遍不俗，美國銀行（BofA）上季收入按年增長15.42%至253.47億美元；純利63.99億美元，按年大增1.25倍，主要受到淨利息收入（NII）的增長、非利息開支減少的推動。行政總裁莫伊尼漢表示，上季業績表現勁，每一項收入來源都有所增加，存款和貸款的增長亦超過了行業總體水平。

大摩純利多1.5倍 業績數據顯示，美銀上季NII為143.59億美元，按年增長2.96%；而非利息收入更按年增長37.12%，達到109.88億美元，當中包括按年增幅44.45%的投資銀行費用（Investment Banking Fees）約16.54億美元，反映美國資本市場表現強勁帶來的好處。截至去年底，美銀的存款總額為19,654.67億美元，按季增長1.81%；借出貸款為10,958.35億美元，按季增長1.86%。

另外，收入偏重於投行業務及資產管理業務的摩根士丹利，上季收入按年增長25.79%至162.23億美元，純利按年大增1.57倍至35.64億美元。該行旗下機構證券業務中，投資銀行分部收入按年增長24.5%至16.41億美元。若按所有業務累計，投行相關的業務收入為17.91億美元，按年增長26.57%。

聯合健康收入揚6% 至於道指大藍籌、醫療保健服務及保險公司聯合健康集團上季收入1,008.07億美元，按年增長6.75%；列帳純利按年升1.61%至55.43億美元；經調整純利63.11億美元，按年升9.66%。

集團行政總裁維蒂表示︰「聯合健康集團的員工仍然致力為更多人提供高品質、負擔得起的醫療保健，同時讓患者和提供者更容易使用醫療系統。」這番言論似乎若有所指，因不久前聯合健康的保險子公司行政總裁湯普森遭刺殺身亡，民間普遍認為兇手動機很可能與該公司的苛刻理賠政策有關，民意更反常地一面倒批評聯合健康，將行兇者捧為英雄。