美零售上月升幅遜預期 道指低開

美國政府換屆在即，獲提名出任美國財長的貝森特（Scott Bessent）於參議院財務委員會發表演講。他表示，美國要保持美元的世界儲備貨幣地位，因為這對美國經濟和國家前途非常重要；又指要確保供應鏈安全，必須保護易受戰略競爭對手攻擊的供應鏈，並謹慎使用制裁工具。美匯指數昨日企穩在109之上。

促減稅法案延至永久 最新經濟數據顯示，美國去年12月零售銷售按月增長0.4%，低過預期；撇除汽車及汽油後的零售銷售按月增長0.3%。

另外，美國上周首申領失業救濟人數為21.7萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為185.9萬人。

美元維持強勢的主因之一，在於市場繼續看好美國經濟在下屆新政府上台後仍會維持較好的表現。貝森特亦提到，國會要盡快將2017年時推出的《減稅與就業法案》延長至永久，否則美國人將面對史上規模最大的稅務負擔增幅，涉及金額或達到4萬億美元。

大市方面，美股3大指數周四早段偏軟，道指曾跌137點，報43,084點；標指跌15點，報5,934點；納指跌74點，報19,436點。安聯首席經濟顧問埃利安指出，全球經濟目前只依靠美國這個唯一引擎運轉，預計美國股市將在今年內，維持優於大多數其他發達國家的股票表現。

惟埃利安亦提醒，目前有兩大需要特別注意的風險，其一是假如經濟停滯，政治失誤可能會推高通脹並加劇滯脹風險；另一風險是地緣政治不穩定，對經濟和市場產生負面影響的風險。

全球經濟本年望增3% 嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，今年全球經濟增速將與去年相若，大概為3%。考慮到通脹的上行風險，相信聯儲局今年將保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度小。他說︰「我們認為，本輪周期的最終利率水平，處於3.5至4厘之間是合理的。」