國泰營運利潤率看漲 大行嗌買
國泰航空(00293)今年以來股價已累漲9.85%，跑贏大市，近日更獲投資銀行瑞銀唱好，指出受到境外出行需求穩定上升、新飛機交付放慢導致機位供應受限，加上油價或在低位徘徊等，有利未來幾年的營運利潤率可持續高於以往水平。該行給予國泰「買入」投資評級，認為是行業首選，2025年度及2026年度預測股息率達5至8厘，故上調其目標價12.03%至12.1元。該股昨日收報10.48元，升1.74%。
國泰早前已預告，去年下半年盈利可優於上半年。就此，瑞銀輕微上調國泰全年盈利預測至76億元，以反映下半年燃料價格按年跌18%，以及貨運收入受惠於電商需求強勁而優於預期，抵銷客運運力復甦較預期慢的影響。
大和較睇好航運股
雖然該行認為，反映票價水平的乘客收益率在去年下半年回落，但預期表現較2019年同期高出30%；且預計今年乘客收益率按年跌7%，但跌幅較去年的12%放慢，並較2019年高出24%。
該行下調國泰2025年度盈利預測6%，以反映客運運力復甦進度較慢；但大幅上調2026年盈利預測36%，主因相對以往較高的乘客收益率，預料仍會維持一段較長時間。
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