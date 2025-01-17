國泰營運利潤率看漲 大行嗌買

國泰早前已預告，去年下半年盈利可優於上半年。就此，瑞銀輕微上調國泰全年盈利預測至76億元，以反映下半年燃料價格按年跌18%，以及貨運收入受惠於電商需求強勁而優於預期，抵銷客運運力復甦較預期慢的影響。

大和較睇好航運股 雖然該行認為，反映票價水平的乘客收益率在去年下半年回落，但預期表現較2019年同期高出30%；且預計今年乘客收益率按年跌7%，但跌幅較去年的12%放慢，並較2019年高出24%。

該行下調國泰2025年度盈利預測6%，以反映客運運力復甦進度較慢；但大幅上調2026年盈利預測36%，主因相對以往較高的乘客收益率，預料仍會維持一段較長時間。