調查：僅36%大型企業對港短線樂觀

大企業對香港短期前景仍相當審慎，事緣美資投行富瑞早前向15家市值共近一萬億元的上市公司，進行《香港商業前景2025》調查，對未來一年感樂觀的企業佔比僅36%：平均預計今年生意額增3.2%，但零售或消費、房地產企業較悲觀，收入增長預測分別只有2.6%和0.9%。

關於刺激經濟，富瑞指出，比起政府擲錢，大企業更期待放寬入境和監管政策；並坦言下月底新一份《施政報告》，港府在財政刺激方面空間「極之有限」，改善財政可行之法集中在管控成本，如調整長者交通津貼門檻、暫停公營機構加薪，以及重啟出售公屋盤活資產。

25%零售業料今年裁員 儘管86%受訪大企業說對未來3年的前景樂觀，零售或消費的收入增長預期亦有較高的4.5%，但談及未來10年本港經濟主要增長機會，大企業壓倒性地認為是財富管理，遠多過得票排第二的新經濟。

此外，一半受訪的零售或消費企業認為，今年會「略為轉差」，比例為4個受訪行業中最高；另17%受訪企業預計今年縮減人手1至5%，其中零售或消費、金融及金融科技企業的相關比例分別為25%及33%。