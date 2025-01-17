金發局籲港擴闊眼光做全球生意

國際關係多變，金融發展局主席李律仁表示，現時國際關係已經徹底改變，香港要做全球生意、交全球朋友，應擴闊目光，發掘中東、西班牙語地區等機遇。

他指出，香港過去只關注「東西方」，甚至只是中國與西方之分，但這個說法已經過時。在全球化及全球經濟起飛下，東西南北各地都抬頭發展，並以今年卡塔爾多哈論壇為例，會上討論地緣政治時，其實甚少探討中美關係。

微眾銀行港設科企總部 近年香港積極發展不同產業。港府財金官員表示，香港正積極發展成為國際創科中心，在數碼化轉型加速之際，必須做好前瞻部署，把握面前機遇，為經濟增長注入新動能，以助香港在全球數碼經濟中佔據更有利位置；另指港政府銳意發展金融科技，去年本港金融科技企業數目逾1,100家，按年上升15%，包括8家數字銀行和4家數字保險公司，期待金融機構可持續運用新技術，提升營運效率的同時，讓金融服務更貼近不同行業、不同階層市民的需要。

此外，深圳前海微眾銀行在香港設立科技公司總部。深圳市副市長羅晃浩表示，香港是深圳企業出海首選地，鼓勵和支持深圳企業選擇香港為新出發點。深圳將同時用好央行金融科技創新監管工具、香港金管局金融科技監管「聯網」對接機制，打造金融科技監管創新試點，把握香港擴大數字人民幣跨境試點機遇，推進數字人民幣硬錢包等創新場景落地。