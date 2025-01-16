大行觀點：印度電商市場增長潛力厚

美國候任總統特朗普表示將對美國的3大貿易夥伴——加拿大、墨西哥和中國徵收新關稅。在亞洲，雖然市場對美國可能徵收關稅的憂慮加劇，影響南韓科技和工業出口公司的表現，但亦不乏正面的事態發展。南韓市值最大的公司、全球最大的記憶體半導體製造商之一的三星電子，在去年11月其股票回購計劃獲批後，跌幅略為收窄。貨幣政策方面，南韓央行去年11月再次減息，應對經濟下行風險。

另一方面，歐洲、中東和非洲新興市場的股市在去年11月低收。油價因地緣政治緊張局勢的發展而波動。拉丁美洲新興市場的股市下跌，區內通脹環境趨於一致。墨西哥、巴西和智利的年度通脹率在去年10月加速上升，使巴西的通脹率超出當地央行的容忍上限。巴西政府削減120億美元開支的提案也令投資者感到失望，拖累股市走低。

電動滑板車推動綠色轉型 對於印度經濟增長趨勢，經過與印度各行業專家會面，重新對印度增長潛力進行評估。當今的印度就像25年前的中國，雖然與印度的大都市和一線城市相比，當地二、三線城市人口的購買力普遍較低，但實際上二、三線城市對電動滑板車的需求更高，故相信綠色轉型在印度帶來便利。

選擇滑板車而非其他車型還有一個隱藏優勢。印度交通擁擠，與汽車相比，體積更小更靈活的交通工具更便於出行。這種便利性也延伸到流動充電站，這些充電站可設置在新建築的地面層。

此外，印度競爭激烈的電子商貿環境催生出「十分鐘送達」現象，當全球其他地方仍需要數小時的網購配送時間時，印度已經領先一步。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊