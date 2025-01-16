宏觀視野：港善用優勢助金融業發展

近日特區政府官員在亞洲金融論壇上表示，未來香港聚焦3方面發展，首先是增強現有優勢，包括作為國際資產和財富管理中心的競爭力，料未來政策面將在相關領域有更多扶持，有益於本港金融業界發展。

作為全球離岸人民幣業務中心，香港擁有世界上最大的離岸人民幣資金池，並在人民幣結算、融資和資產管理方面處於領先地位，能提供廣泛且受歡迎的人民幣產品和服務。

續加強離岸人民幣業務 中國人民銀行與金融管理局近期亦公布「人民幣貿易融資流動資金安排」，在現有人民幣流動資金安排框架的基礎上，增設人民幣貿易融資流動性資金安排，期限可為一個月、3個月和6個月，總額初步設定為1,000億元人民幣，將有助在港商業銀行業務發展，並有利實體經濟從事貿易融資。

同時，新安排將進一步增強香港離岸人民幣市場的流動性，支持企業對人民幣貿易融資日益增加的需求，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。

其次是探索新的增長領域。其中包括發展國際黃金交易中心，並增加保險、測試和認證以及物流等支持服務。他提出，香港計劃創建一個擁有行業培訓的全方位黃金交易中心，相信落實後有望為多個行業，特別是金融業提供新動力，帶來更多新的發展潛力及機遇，並提升本港對人才、企業及資金的吸引力。

還有的是擴大海外網絡，特別是與參與國家「一帶一路」倡議的國家和地區加強金融合作，以及加強與中東、「一帶一路」新興市場和區域經貿合作等。相關發展有望開拓更多商機，促進本港經濟進一步回暖。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）