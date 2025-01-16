簡訊一覽
●瑞銀於1月9日在場內減持名創優品(09896)1,725.85萬股，每股均價約48.55元，持股量由8.72%降至7.34%。
●中免集團(01880)成功中標成都和天津市內免稅店項目，成都市內免稅店項目將由中免集團與該地國企攜手成立合資公司共同營運。
●德昌電機(00179)截至去年底止9個月營業額為27.3億美元，按年跌5%。期內，匯率變動對集團營業額帶來1,100萬美元不利影響。目前預計，全年度銷售額將按年跌中個位數百分比。
●藥明合聯(02268)發盈喜，預期去年的收入、純利和經調整純利將分別按年增長超過85%、260%及170%。
●十月稻田(09676)預期截至去年底止全年經調整淨利潤不低於約3.4億元人民幣，按年增不少於110%。
●雋思集團(01412)料去年將錄綜合溢利介乎1.15億至1.35億元，較去年同期賺約8,010億元有所增長。
●遠洋集團(03377)上月銷售額約45.6億元（人民幣‧下同），按年增53.02%；去年全年累計銷售額約351.6億元，按年跌30.41%。
●中國中冶(01618)去年全年新簽合約額12,483億元（人民幣‧下同），按年降低12.4%，其中新簽海外合約額932.4億元，按年增47.8%。
●漢思集團(00554)聯同旗下的城巴與巨正源氫能科技簽訂氫能供應合作協議，巨正源現階段保證供應不低於每日5噸，出廠價格不高於內地用戶保供價格，漢思及城巴將支持巨正源積極推動液氫項目在東莞立沙島精細化工園區落地，共同推動液氫示範應用。
●新股陸續有來！全球第5大冷氣機提供商，冷氣機業務覆蓋140多個國家和地區的奧克斯電氣，向聯交所申請主板上市。另深圳上市的三花智控和上海科創板上市的峰岹科技等4企向聯交所遞交主板上市申請。
●香港證監會指，廣聯科技控股(02531)股權高度集中。查訊結果指該股於1月2日有20名股東包括3位執行董事合共持股3.48億股或94.94%股權。
●印尼央行昨日議息後決定減息0.25厘，市場原預期維持利率不變。
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