中國新能源車今年或多銷三成

投行高盛預計，今年中國乘用車市場零售量將會增長3%，新能源汽車滲透率將擴大至60%，意味着新能源汽車銷量按年升幅約30%，料今年會有120款新型新能源汽車上市，按年多8款；又指隨着代工廠商去年獲利能力提升，未來市場競爭將持續激烈。

高盛預計，今年有120款新型新能源汽車上市，較去年的112款增加7%。新能源汽車的競爭點正從硬件轉向軟件，從基礎的ADAS（高級輔助駕駛系統）功能轉向以NOA（自動輔助導航駕駛）為重點的高級ADAS（或AD高階自動駕駛）功能。

講到比亞迪，日媒報道，日本去年純電動汽車（EV）銷量4年來首度減少，至僅5.97萬輛，按年跌33%。中國車企比亞迪去年在日本EV銷量2,223輛，按年增54%，銷量首度超越豐田的2,038輛。

海外車企方面，德國福士汽車（內地又稱「大眾汽車」）去年銷量跌2.3%至903萬輛，符合預期，其中中國銷量跌10%，德國本地市場銷量跌2.2%，惟電動汽車在華銷售表現佳，銷量增長8%。