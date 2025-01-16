中國新能源車今年或多銷三成
投行高盛預計，今年中國乘用車市場零售量將會增長3%，新能源汽車滲透率將擴大至60%，意味着新能源汽車銷量按年升幅約30%，料今年會有120款新型新能源汽車上市，按年多8款；又指隨着代工廠商去年獲利能力提升，未來市場競爭將持續激烈。
高盛預計，今年有120款新型新能源汽車上市，較去年的112款增加7%。新能源汽車的競爭點正從硬件轉向軟件，從基礎的ADAS（高級輔助駕駛系統）功能轉向以NOA（自動輔助導航駕駛）為重點的高級ADAS（或AD高階自動駕駛）功能。
比亞迪小米目標價獲上調
報告又指出，NOA將在今年進入起飛階段，並將持續到2030年，類似於2011至2015年智能手機的時期，以及2021至2026年新能源汽車潛在市場。該行預計，比亞迪股份(01211)將在更多大眾市場車型中加速部署NOA，以增強其在今年的競爭力，H股目標價由359元上調至364元，給予「買入」評級。
講到比亞迪，日媒報道，日本去年純電動汽車（EV）銷量4年來首度減少，至僅5.97萬輛，按年跌33%。中國車企比亞迪去年在日本EV銷量2,223輛，按年增54%，銷量首度超越豐田的2,038輛。
此外，高盛的研究報告亦將小米集團(01810)的目標價由33.3元上調至38元，並重申給予「買入」評級，同時將小米電動車2024至2026年銷售量預測，SU7、SU7 Ultra、YU7和第3款車型分別上調至13.5萬、35萬、65.5萬部，較市場預期高出4%、21%、48%，原因在於更有利的需求因素和製造產能展望。
海外車企方面，德國福士汽車（內地又稱「大眾汽車」）去年銷量跌2.3%至903萬輛，符合預期，其中中國銷量跌10%，德國本地市場銷量跌2.2%，惟電動汽車在華銷售表現佳，銷量增長8%。
零跑去季轉賺 提前達標
另新能源車企零跑汽車(09863)公布，去年第四季度實現淨利潤，比原計劃提前一年，但未公布盈利金額。該企去年汽車銷量為29.3萬輛，按年增104%，預期年度收入不低於305億元，按年增不低於80%，毛利率不低於8%，2023年僅為0.5%。
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