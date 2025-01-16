人行逆回購淨放水歷來次高

新春節日前的市場流動性普遍偏緊，有見及此，中國人民銀行周三在公開市場進行的7天期逆回購高達9,595億元（人民幣‧下同），扣除同日的11億元逆回購到期，淨投放規模約9,584億元，創歷史單日第二高，惟計及昨到期的9,950億元中期借貸便利（MLF），則轉為「收水」366億元。分析指，未來兩周為人行會否出手下調存款準備金率（降準）的關鍵觀察期。

為對沖MLF到期、稅期高峰、節前現金投放等因素的影響，保持銀行體系流動性充裕，人行昨日的逆回購才會大增。上海銀行間同業隔夜拆息（Shibor）在周二曾升至1.965厘的逾半年高位，昨隨即回落至1.832厘，但內媒引述交易員表示，近日銀行間拆借市場資金面緊張，昨午4時後銀行隔夜融資成本曾高見3厘，非銀行金融機構借入隔夜資金成本更一度升至16厘。

花旗：或新春前降準 故業界預期人行將合理投放流動性，甚至不排除農曆新年前降準的可能。投行花旗預計，今年內地信貸需求或在政策發力下溫和復甦，特別是人行於未來兩周會否降準，以滿足季節性流動性需求。

不過，另一投行中信里昂卻指，長期企業貸款需求仍然疲弱，可能是內銀預期今年初經濟前景較差，而避免上月發放新貸款，該行更下調今年內地貸款增長預測至7.2%。

在港發央票超購1.16倍 人行的貨幣政策一直以穩匯市為重點，昨日通過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU），發行總值600億元的6個月央行票據，錄申請額1,297.32億元，相當於超購1.16倍。結果顯示，中標利率3.4厘，較上次去年12月中發行時高85點子，並創6個月期央票利率新高，今次是人行自2018年在港定期發行票據以來，規模最大一次。

除了中方大規模發行離岸人民幣央票，昨日官方開出的中間價報7.1883兌每美元，按日僅稍跌5點子。在岸人民幣下午4時半收市報7.3319，亦僅下跌16點子，同樣結束兩連升；離岸人民幣則高見7.3356水平。

離岸人民幣走勢