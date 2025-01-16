內房有望兩年內回穩

碧桂園周二刊發2023年全年及2024年上半年業績後，外媒引述碧桂園指今年上半年料與境外債權人就債務重組方案達成一致，已採取積極自救措施，成立由董事會主席楊惠妍任組長的專項工作小組，建立與政府的協同工作機制，制訂工作預案。

摩通估碧桂園短期復牌 該企又稱，未來仍有約20萬套住房交付任務。截至上周四（9日）為止，集團據報共有超過200個項目獲批納入白名單，獲得新增融資15.23億元，貸款展期金額207.7億元。另有內媒報道，集團有意解除部分境外資產的抵押，擬將出售該部分境外資產的資金，用於境外債務重組。

若參考自碧桂園停牌以來，其他財困內房的股價表現，復牌日股價平均反彈57%；但從估值角度來看，摩通續指，碧桂園的股價理應受壓，即使股價反應正面，亦可能只是由短期投資者的投機行為所推動，故該行建議逢高沽貨。

盛松成：需求不足難去庫存 內地去年下半年樓市政策持續「撤辣」，但摩通直指，只有高線城市好轉，碧桂園覆蓋最廣的低線城市仍未脫困，故料碧桂園的利潤率將會面臨壓力。盛松成亦坦言，三、四線城市止跌回穩需時要長一點，並視乎政策力度、居民預期、經濟環境等多重因素，言下之意，樓市仍有機會出現波動。

他又稱，目前房地產行業最難的問題，是有效需求不足，市場出清仍不徹底。新建商品房銷售面積的3年內跌幅可能高達44%，意味行業產能大量閒置，還在面臨較大去庫存壓力。

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