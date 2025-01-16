內房有望兩年內回穩
主要城市料先脫困 碧桂園利潤仍受壓
農曆新年最忌諱就是欠人錢，但過去一周，債務纏身的內地房企接連遭債權人提出清盤呈請、就債務重組擬提選項、自爆總借貸飆升等壞消息出現。不過，中國人民銀行前參事兼調查統計司原司長盛松成認為，未來一、兩年，主要城市樓市可止跌回穩，整體下行幅度亦將會不斷收窄。事實上，內房企業在推動債務重組及爭取復牌上逐漸取得進展，投行摩根大通就預計，本周已補發業績的龍頭民營內房股碧桂園(02007)有望在短期內復牌。
碧桂園周二刊發2023年全年及2024年上半年業績後，外媒引述碧桂園指今年上半年料與境外債權人就債務重組方案達成一致，已採取積極自救措施，成立由董事會主席楊惠妍任組長的專項工作小組，建立與政府的協同工作機制，制訂工作預案。
摩通估碧桂園短期復牌
該企又稱，未來仍有約20萬套住房交付任務。截至上周四（9日）為止，集團據報共有超過200個項目獲批納入白名單，獲得新增融資15.23億元，貸款展期金額207.7億元。另有內媒報道，集團有意解除部分境外資產的抵押，擬將出售該部分境外資產的資金，用於境外債務重組。
若參考自碧桂園停牌以來，其他財困內房的股價表現，復牌日股價平均反彈57%；但從估值角度來看，摩通續指，碧桂園的股價理應受壓，即使股價反應正面，亦可能只是由短期投資者的投機行為所推動，故該行建議逢高沽貨。
盛松成：需求不足難去庫存
內地去年下半年樓市政策持續「撤辣」，但摩通直指，只有高線城市好轉，碧桂園覆蓋最廣的低線城市仍未脫困，故料碧桂園的利潤率將會面臨壓力。盛松成亦坦言，三、四線城市止跌回穩需時要長一點，並視乎政策力度、居民預期、經濟環境等多重因素，言下之意，樓市仍有機會出現波動。
他又稱，目前房地產行業最難的問題，是有效需求不足，市場出清仍不徹底。新建商品房銷售面積的3年內跌幅可能高達44%，意味行業產能大量閒置，還在面臨較大去庫存壓力。
恒大附屬清盤呈請聆訊傳延期
仍在停牌的中國恒大(03333)入稟要求附屬天基清盤亦有新進展，消息指香港法院將天基控股的清盤呈請聆訊押後至3月12日。另有指大連萬達集團董事長王健林擬抵押萬達240萬股。
此外，遠洋集團(03377)昨在倫敦法院進行一連3日聆訊，尋求行使法律機制，在沒有所有債權人同意下，容許欠債人潛在完成重組。外媒分析預期，該企代表將尋求法院批准其重組建議書，將約56億美元債務轉換至新債及其他類別證券，而由於是次涉及的遠洋債務受英國法律管轄，市場關注這將成為中資欠債人利用英國清盤法進行債務重組的重要案例。事緣根據「跨級強制破產權（cross-class cramdown）」，即使未及所需許可門檻，仍可以對不同意的債權人等施加重組條款。
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