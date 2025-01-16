五成受訪者撐比特幣年內上30萬美元

加密貨幣成為投資新寵兒，本港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange母企HashKey Group一項調查顯示，有五成受訪者預期具「數碼黃金」之稱的比特幣價格年內將突破30萬美元，而「數字石油」以太幣升穿8,000美元，加密市場總市值達10萬億美元。

集團董事長肖風認為，比特幣能否衝上30萬美元，很大程度視乎能否被美國納入戰略儲備。

促港參與全球競爭 即將重掌美國白宮的特朗普明撐加密貨幣，選舉期間甚至提出建立國家比特幣儲備。被問到中國會否因而開放加密貨幣投資，肖氏指，各國發展加密貨幣的過程中，之間出現的競爭會互相影響，估計內地的政策會有相應變化。若美國「做多一點」，香港在虛擬資產行業的角色更為重要，「做多一點事情、做快一點」，讓香港作為融合區參與全球競爭。

該調查訪問近5萬名社區用戶，包括HashKey研究員、分析師、交易員等，在16大預測中，選出10個今年最有可能發生的事件。他形容，今年是加密行業「黃金10年」的開始，是傳統金融與加密金融互聯互通的一年，認為在合規、傳統資本加快流入等多項利好因素推動下，虛擬資產市場的增長潛力及發展韌力龐大。

至於集團業務方面，肖氏指出，今年目標是有「自我生存」的能力，料今年達到收支平衡。另外，Hashkey Exchange行政總裁翁曉奇去年底離任後，現仍有4位負責人員（RO），較監管要求至少兩位RO為多，強調平台運作合規，日後會安排人手管理交易所業務，惟未有正面回應現時有否接任人選。

渣打：9萬水平關鍵 距離特朗普上任不足一周，加密貨幣表現波動，比特幣昨晚曾越每枚9.9萬美元。渣打銀行數字資產研究主管Geoffrey Kendrick表示，比特幣目前面臨宏觀風險的壓力，9萬美元是關鍵價位，一旦跌穿，短期內將有10%下跌空間，並可能下試8萬美元低位，形容為「絕佳的中期買入機會」，同時重申年底20萬美元預測。

2025年加密貨幣市場10大預測