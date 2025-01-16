金價月內漲逾2% 中外機構估升勢持續

在美元強勢的背景下，黃金價格今年開局表現不俗，現貨金年初至今累漲約2.29%，昨日曾報每安士2,683.95美元。繼去年10月現貨金創下歷史高位每安士2,790美元後，主流分析多預計，今年金價會再創新高，或可挑戰3,000美元大關。

投行瑞銀指，金價平均在去年達每安士2,389美元為一個紀錄，是自2020年以來表現最強勁的一年。惟近期美元走強和美國國債孳息率上升，或會在今年上半年對金價造成壓力。因強美元會使美國以外國家的購金者需付出更多本幣來購買黃金，而孳息率上升令持有黃金的機會成本上升。

儘管如此，該行認為黃金可作多元化投資組合之一、對沖通脹，這些好處應該會超過美元和美債帶來的阻力。如加上官方部門增持黃金作為儲備，該行料今年底金價升至2,850美元。

華僑銀行：破頂待明年 華僑銀行香港經濟師姜靜指出，短期推高金價的因素降溫，包括減息步伐可能放慢、地緣政治暫趨穩定，以及央行和零售需求回落等。她預計，金價首季維持區間波動，但隨着各央行陸續減息，金價往後可能逐漸回升，全年目標每安士2,750美元。中長期表現雖獲看好，但要突破之前高位有待明年實現。

內地上市的金礦公司赤峰黃金，其財務總監黃學斌表示，去年美國多次減息，但金價依然上漲，顯示傳統利率與金價關係分析已不適用，今年主要變數為特朗普上台後的政策，在國際多間央行增持黃金的趨勢下，該公司董事長王建華預測今年金價或可高見每安士3,000美元。

該企準備來港上市，去年底獲中證監發行境外上市備案通知書。黃學斌指，來港上市的工作正處重要時期，業務處快速增長階段，收購礦場時存融資需求，但A股在融資和減持方面存在限制，因此計劃赴港上市，以便利海外融資及收購。他解釋，海外的礦場併購，除了付現金外，有時外國公司會接受以香港的股票支付。

IEA削今年石油需求預期 另一大宗商品石油方面，國際能源機構（IEA）在最新月報表示，由於需求上升，以及供應面臨新風險，包括上周美國對俄羅斯石油的新一輪制裁等，該署將今年全球石油庫存增加量由原來的每日95萬桶，下調至72.5萬桶。該署將今年石油需求增長預測降至每日105萬桶。石油輸出國組織（OPEC）月報認為石油需求將穩步增長，今年需求預測在每日145萬桶。