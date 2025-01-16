日欲與美合作穩匯

前財務官籲干預貨幣抑波動 非依賴關稅 近年日圓匯價貶值甚深，曾經擔任日本財務省財務官的山崎達雄相信，就算特朗普在其上屆美國總統任期一度指控日本操控匯率，也不會反對入市干預投機性日圓過弱的做法，更說如果日美兩國擺出姿態，不用動真格亦能使美元兌日圓的強勢收斂。周三日圓兌每美元急速回升至156.18，折合每百日圓兌港元升至近4.98算。

山崎達雄透露，打從去年11月上旬特朗普勝出大選之後，他曾經赴美與新一屆政府經濟團隊部分成員接觸，並對團隊力求執行財政緊縮、降低政府利息開支和專注壓抑通脹等細節印象深刻，同時認為日本應說服美國財政部門，以貨幣干預手段壓抑美匯指數，而非透過關稅行動掀起全球波瀾。

專家仍估日本今月加息 有意見指，特朗普重新上台將關稅「加辣」，會導致美國通脹升溫，繼而令非美貨幣，包括圓匯由現時水平，跌到介乎170至180兌一美元，即折合每百日圓兌港元只見4.59算、甚至4.3算的近40年新低。山崎不同意上述看法，又指一旦投機者炒作導致美匯過熱和日圓過弱，理應強力干預，而特朗普會同意這種手法。

至於市場靜待日本央行下周會否加息之際，日央行行長植田和男再三重申，一旦經濟和物價情況持續改善，將提高利率並調整貨幣支持力度，同時美國特朗普新政府的經濟政策如何、日本今年薪酬談判又會否再現進展，也是決定加息時機的關鍵。

三菱日聯摩根士丹利證券的經濟學家提及，日央行今個月加息機率偏高，主因日本央行對今年當地民眾工資上升所致。

去年3686萬人遊日破頂 不過，所謂「針無兩頭利」，日圓走弱對當地旅遊業當然是好事。日本國家旅遊局數據指，去年全年訪日外國人創新高，達到3,686.99萬人次，按年升逾47%。其中，南韓、台灣和內地是首3大來源地，按年升幅逾26%、1.87倍及43%。

事實上，針對美匯指數近期在110的高位拉鋸，高盛日前上調對美元預測，料未來一年美匯指數將上漲5%，換言之美匯指數有機會升至113，主因新關稅實施以及美國經濟表現強勁所致。惟要留意，該行料歐元6個月內將與美元「平價」，甚至降至0.97，意味跌幅同樣達5%。

而回顧歐元兌美元對上一次出現「平價」是在2022年，當年更一度低見0.95，即折合歐元兌港元在7算附近上落。

日圓兌美元近月走勢