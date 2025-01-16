2025亞太房產投資意欲升 東京悉尼星洲成3大目標

世邦魏理仕最新發表的《2025年亞太地區跨國房地產投資者意向報告》指出，亞太地區整體投資情緒有所改善，淨購買意願從2024年的5%升至2025年的13%，這一增長的主要驅動因素包括債務成本下降和資產重新定價。

地區方面，日本東京連續第6年成為亞太地區跨國房地產投資的首要目標，而大阪則因日本的低債務成本、穩定的價格和多樣化的機會而愈來愈受歡迎，而緊隨東京之後的是澳洲悉尼和新加坡。

報告指，投資者被悉尼吸引是因為在當地可獲得更高回報，而新加坡則提供一個穩定可靠的市場。

工業地產最受歡迎 世邦魏理仕亞太區資本市場主管Greg Hyland表示，儘管由於持續的通脹，大幅降息的預期有所減弱，但仍預計隨着降息在整個地區開始生效，投資活動將在今年加速。房地產投資信託基金、機構投資者和基金正在推動這一勢頭，其中許多機構專注於核心附加價值和增值機會以實現更高的回報。在某些情況下，這可能是收購已重新定價的核心資產。

此外，工業地產仍然是亞太地區投資者，尤其是核心投資者最受歡迎的資產類別。同時，寫字樓和數據中心資產在今年將受到愈來愈多關注，投資者瞄準寫字樓領域的核心附加價值和增值物業，以及數據中心的機會性定價，尤其是在東南亞。