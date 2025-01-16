德國經濟連續兩年收縮

歐元區最大經濟體德國下月將舉行大選，但最新公布的經濟數據卻表現差勁，變相為現時執政黨「倒米」。當地統計部門昨日公布，去年德國國內生產總值（GDP）按年收縮0.2%，是繼2023年收縮0.3%再度經濟向下，也是自1950年以來該國第二次出現連續兩年經濟收縮。

德智庫Ifo經濟研究所宏觀經濟與調查中心副總監Timo Wollmershäuser坦言，該國正在經歷戰後歷史上最長的經濟停滯階段，而且「與國際水平相比，它也落後了不少。」該機構預測，今年德國的經濟增長率只能勉強達到0.4%。

至於歐元區第二大經濟體法國，去年12月通脹終值按年和按月升1.3%和1.2%，與初值一致。由於低於央行的目標2%，令本月底歐洲央行會議要減息變得更迫切。近期弱勢的歐元匯價昨日回穩，兌美元曾報1.0309。

另方面，歐盟委員會表示，有明確證據表明，歐盟醫療器械供應商沒有獲得公平參與中國公開招標的機會或導致中國供應商在歐洲受到限制。歐盟正在評估下一步措施，以解決其所謂針對歐盟醫療設備的歧視。

英上月通脹2.5%回落 同處歐洲的英國，昨日公布的去年12月通脹率為按年升2.5%，低於市場預期和前值的2.6%。由於通脹有回落的趨勢，且撇除能源、食品等項目的核心通脹亦由11月的按年升3.5%，放緩至上月的3.2%，都為下月英倫銀行議息會議帶來了減息的藉口。英鎊兌美元昨日曾升約0.1%至1.2226。

另外，英國零售協會對52間大型零售商進行的調查顯示，70%的受訪者對市場環境表示「悲觀」或「非常悲觀」，大多數零售商計劃加價以應對英國政府加稅的影響。