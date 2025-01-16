港股蛇年春冬季看漲 夏季乏力

2025港股風水指數及吉凶日

乙巳蛇年將至，投行中信里昂新一年的風水指數又出爐！對於恒生指數蛇年運勢，據該行的把脈及形容，是「春、冬兩季市場預期升勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌。」不過，該行同時提醒，姑勿論蛇年恒指走勢孰好孰壞，估計6月指數就會猶如「在岩石上曬太陽的一條懶蛇」般停滯不動，預示恒指屆時將乏力向上。

除了指數，中信里昂亦以「金木水火土」的五行概念，逐一點評不同行業的蛇年動向。

屬火水行業旺 涉油氣航運 其中，該行測算與火相關的產業有「上佳」表現，包括大型油氣產業、美髮店、窰廠以及大型公司或組織的心理測評，都將會是不錯的一年。

此外，該行認為屬水的行業，如貿易航運、電影業、代理經紀人等的八字力量同樣不弱，不論夏季和冬季均表現旺盛，故值得關注。至於與土相關的產業，包括古董文玩、諮詢公司、法務助理等都有一定增長和發展空間，年頭和年尾運勢上佳。

不過，屬金的於蛇年流年八字命盤較為失色，雖則春季和秋季略見金氣，惟在流月盛衰的影響下，今年大部分時間表現或會波瀾不興，尤其是不太常見的金類行業，如鋁合金門窗、武術工作室和鐘錶製造等。

名人運程方面，中信里昂特別預測了屬兔的英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳運勢，指他在蛇年發展不錯，很適合投資巨額財富，不僅可以投入捐贈慈善項目，還可以放眼推動新興企業。該行又形容，只要黃仁勳一日還在掌舵，英偉達不太可能猶如「相機大哥」柯達般終為土灰。

不僅如此，該行也測算了本命年屬雞的印度億萬富豪安巴尼運程，指他今年迎來好年歲，甚或有點石成金的實力。

至於生肖屬鼠的新加坡總理黃循財，該行指其命盤與新加坡差別不大，同樣置身於汪洋之中，而水鼠行事往往出乎意料、獨闢蹊徑。不過，觀黃在上任首年會廣徵同僚與專家意見，儘管他的個人實力毋庸置疑，但他不會對別人頤指氣使，期待新加坡突然轉向的人士今年可能要失望。