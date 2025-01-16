華府對內地晶片管制傳擴至先進製程

一如首個任期即將結束時的特朗普，快將下台的美國總統拜登亦在最後時刻全速「玩嘢」，以更極端的方法打壓中國。消息指，繼官宣美國人工智能（AI）晶片全球出口「三等制」後，華府會將所有16納米或以下先進製程晶片納入管制，如要對中國等若干國家銷售須事先取得許可。中國外交部昨日例牌批評美國「損人害己」。

擬向台積電三星英特爾施壓 半導體產業協會（SIA）批評當局日前僅限18個國家和地區毋須AI晶片出口許可的辣招「對行業有破壞無建設」。然而，該會等產業組織在特朗普1.0時代也呼籲過別打壓華為，結果特朗普要求用美國技術的晶片生產商都得接受美國的長臂管轄，可見大國博弈下，這些聲音在華府聽來都是「肉食者鄙，未能遠謀」。

之所以把16納米或以下製程定為先進製程界線，原因是可以涵蓋更多晶片，而新招的動機是迫使台積電、三星電子、英特爾（Intel）這3家擁有最先進工藝的晶片廠商加強對落單客戶的背景審查，不要重演台積電誤向華為白手套發貨的事。

然而，新規還有一項，就是電晶體（運算元件）不多於300億個的晶片如由特定「可信（Trusted）企業」來封裝，就不會納入管制。考慮到蘋果公司（Apple Inc.）搭載於iPhone 12系列的A14晶片，雖然用台積電5納米工藝生產，但也只有118億個電晶體，這反映美國今次主要限制的對象仍是AI晶片。

日補貼79億扶持晶片設計業 大打中美AI戰的拜登另外簽署行政命令，指示國防部和能源部租出轄下地皮供超大型AI數據中心和新能源設施使用，並要求在聯邦土地起AI數據中心的企業採購「適當比例」的美製半導體。服務美國晶片國產化戰略的台積電亞利桑那州廠房亦「轉入直路」，市傳大客Apple接近完成檢查該廠生產的首批晶片是否及得上台廠的質素，如無問題，預計最快今季量產發貨。

另邊廂，日本政府為其晶片設計公司提供1,600億日圓（約79.32億港元）的補助，務求提升日本晶片業的附加值。