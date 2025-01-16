摩通上季純利升54% 投行生意額大漲

華爾街大行為美股業績期揭開序幕，龍頭摩根大通淨利息收入一如管理層潑冷水般放緩，但全年符合指引，且因市況活躍，非利息收入交足貨，上季純利按年升54.1%至136.69億美元，勝預期。

截至去年12月底止季度，摩通淨利息收入轉為按年跌2.91%至233.5億美元，生息資產淨收益率（淨息差）為2.61%，撇除債券買賣等市場收入的經調整淨息差為3.79%，按年均跌7點子，而信貸減值撥備按年跌4.74%至26.31億美元。全年貸款增長為1.83%。

賺息業務放緩之際，上季非利息收入按年增長33.7%至194.18億美元，其中投行收入（諮詢及承銷）按年升48.71%至24.79億美元，跑贏高盛逾24個百分點，生意額亦勝之；收入更側重券商的高盛上季按年多賺1.1倍。

花旗轉賺199億 撥備增 摩通行政總裁戴蒙於業績報告提到兩大風險──政府開支勢推高通脹、地緣政治局勢是二戰以來最危險和複雜。其實他更說過「三戰已開打」，但對美國經濟的評語比之前樂觀，指「失業仍低企，消費仍健康」，更說「企業對經濟更加樂觀，並對（特朗普班子）支持經濟增長的施政方針、官商加強合作感到鼓舞。」

另一大行花旗上季賺25.63億美元（約199.9億港元），按年虧轉盈，期內淨利息收入按年微跌0.65%至137.33億美元，淨息差微跌4點子至2.42%；其中，美國個人銀行業務仍見淨利息收入增長4.63%至54.81億美元，但貸款減值撥備亦升20.07%至19.2億美元。集團全年貸款微升0.74%。

跟摩通相似，花旗上季非利息淨收入按年飆61.72%至58.48億美元，其中投行及炒房收入各升34.7%及36.55%，至9.51億美元及34.78億美元。