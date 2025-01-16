產經

恒指連漲兩日 成交縮18%北水減買貨

中金看好大型內銀 中金看好大型內銀
中金看好大型內銀
港股反覆靠穩，恒生指數昨日低開69點，報19,149點，已見全日低位，最多倒升99點，高見19,319點；收市則報19,286點，升66點，連揚兩日。惟全日成交按日減少18.49%至1,285.81億元，南下「北水」淨買入規模亦縮至93.49億元。
國企指數昨升24點或0.34%，報7,011點；科技指數漲11點或0.27%，報4,363點。
內銀做好 招行飆逾3%
招商銀行(03968)初步季績勝預期，股價昨升3.25%，並帶動其他內銀股做好，中國銀行(03988)揚1.85%，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)升約1%。中金指，內地政府加槓桿支撐社融，預計內地今年1月「信貸開門紅」，新增貸款規模可能達到4.5萬至5萬億元人民幣，與2024年初接近或略降，但單月信貸新增規模有望排名歷史前三，建議投資者擇機配置股息較高且分紅穩定的內銀股。
不過，有內地官員表示，儘管香港金融市場呈現積極迹象，但持續向好基礎仍然脆弱，市場發展基礎尚不穩固，投資者信心還需進一步提振，直言香港市場監管、交易成本和公司治理等仍有不足之處，認為可研究推動發布香港資本市場白皮書，針對全球最高標準提出改進意見，列出改革路線圖和時間表，推動政府和業界等多方共同參與，並向全球主流機構投資者和世界知名金融機構徵求意見，以顯示改革誠意和決心，提升國際市場對香港的信心。
本港財金官員揚言，要全方位提升香港國際金融中心地位及功能，包括推進資本市場改革創新，提升流動性，同時積極推動深化互聯互通增量擴容，做大做強香港離岸人民幣業務中心 ，亦要支持資產和財富管理等優勢領域發展。
證監：檢討每手股數規定
香港證監會主席黃天祐提到，提升資本效率和降低交易成本，是證監會未來工作重點之一，正與香港聯交所共同推進其他完善上市市場的措施，例如檢討每手股數的規定及檢視現有的交易和結算基礎設施等。
他又指，具備健全管治制度的司法管轄區除了有效管理風險、保障投資者之外，亦可促進董事會及管理層提升企業績效，香港作為國際金融中心，加強企業管治是重中之重。在金融市場日趨多變和競爭更加激烈的情況下，汰弱留強，投資者只會追逐具有良好企業管治的公司。
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