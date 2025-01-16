恒指連漲兩日 成交縮18%北水減買貨

中金看好大型內銀

港股反覆靠穩，恒生指數昨日低開69點，報19,149點，已見全日低位，最多倒升99點，高見19,319點；收市則報19,286點，升66點，連揚兩日。惟全日成交按日減少18.49%至1,285.81億元，南下「北水」淨買入規模亦縮至93.49億元。

國企指數昨升24點或0.34%，報7,011點；科技指數漲11點或0.27%，報4,363點。

不過，有內地官員表示，儘管香港金融市場呈現積極迹象，但持續向好基礎仍然脆弱，市場發展基礎尚不穩固，投資者信心還需進一步提振，直言香港市場監管、交易成本和公司治理等仍有不足之處，認為可研究推動發布香港資本市場白皮書，針對全球最高標準提出改進意見，列出改革路線圖和時間表，推動政府和業界等多方共同參與，並向全球主流機構投資者和世界知名金融機構徵求意見，以顯示改革誠意和決心，提升國際市場對香港的信心。

本港財金官員揚言，要全方位提升香港國際金融中心地位及功能，包括推進資本市場改革創新，提升流動性，同時積極推動深化互聯互通增量擴容，做大做強香港離岸人民幣業務中心 ，亦要支持資產和財富管理等優勢領域發展。

證監：檢討每手股數規定 香港證監會主席黃天祐提到，提升資本效率和降低交易成本，是證監會未來工作重點之一，正與香港聯交所共同推進其他完善上市市場的措施，例如檢討每手股數的規定及檢視現有的交易和結算基礎設施等。

他又指，具備健全管治制度的司法管轄區除了有效管理風險、保障投資者之外，亦可促進董事會及管理層提升企業績效，香港作為國際金融中心，加強企業管治是重中之重。在金融市場日趨多變和競爭更加激烈的情況下，汰弱留強，投資者只會追逐具有良好企業管治的公司。