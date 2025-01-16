二手市況：10大屋苑月內交投降27% 麗港城最靜

農曆新年將至，買家陸續放緩入市步伐，二手交投明顯減慢。綜合代理數據，10大屋苑本月截至昨日暫錄約56宗買賣，較上月同期下挫約27.3%，期內佔六成屋苑交投回落。

數據顯示，該批屋苑於12月上半月錄約77宗成交，相比下本月減少約21宗。期內以茶果嶺麗港城市況最疲弱，本月暫只有一宗成交，按月大減約85.7%。

太古城10年輸140萬 其次是鰂魚涌康怡花園及太古城，本月買賣亦分別跌約66.7%及52.9%，暫錄3宗及8宗。其中，太古城出現連環虧蝕情況，美聯陳彪稱，恒天閣低層H室兩房戶以約850萬元成交，呎價約14,555元，原業主持貨近10年帳面損失約140萬元或約14.1%。中原莊劍嵐亦指，該盤南海閣高層G室兩房戶，成交價約873萬元，呎價約14,872元，8年多貶值約67萬元。另外3個交投下跌屋苑為沙田第一城、將軍澳新都城，以及荔枝角美孚新邨，按月跌幅約10至50%。

至於本月成交最活躍的天水圍嘉湖山莊，暫錄約13宗。中原伍耀祖稱，該盤近日亦連錄兩宗損手，包括樂湖居12座低層E室兩房戶，以385萬元沽出，原業主不足3年帳蝕約134.8萬元或約25.9%。

單日10銀主盤拍出 銀主出貨意欲高漲，昨日市場共拍賣售出11項物業，當中10個均為住宅銀主盤。黃開基拍賣行沽9伙住宅及一伙業主車位，涉額共逾2,400萬元。包括屯門掃管笏緹岸2期5座高層B室，實用面積約310方呎，開價310萬元，以272萬元拍出，呎價約8,774元；較原業主4年前買入價貶值約49.8%。忠誠拍賣亦以1,590萬元拍出尖沙咀港景峯3座高層B室銀主盤，呎價約20,101元，較估價低約120萬元。