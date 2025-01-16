商業消息：香檳大廈重建酒店賣31億

太子舖售2150萬貶35% 零售市道低迷，有市區地舖以蝕讓價賣出。太子聯合廣場向街地下舖位以約2,150萬元登記沽出，物業逾14年帳面貶值逾35%。

該舖位為聯合廣場地下單號舖，建築面積約394方呎，原先叫價約3,100萬元，最終累減約950萬元易手，劈幅約30.6%，成交呎價逾5.45萬元。舖位租客為壽司店，月租近9萬元，租期至2026年中，以最新成交價計，回報率約4.8厘。物業原業主於2010年以約3,350萬元買入，物業價格下跌約1,200萬元，跌幅35.8%。

此外，北角英皇道321至333號皇冠大廈地下雙號舖，建築面積約800方呎，以約2,180萬元賣出。該舖舊租客為餅店。原業主於2003年以約678萬元買入，現時升值約2.2倍。

另方面，港島臨海大面積全層工廈放盤。中原（工商舖）代理出售田灣興偉中心12樓全層，全層面積約27,280方呎，意向價約一億元，平均呎價約3,665元。