去年補地價挫七成 11載低
樓市氣氛欠佳，發展商補地價意欲驟降，導致政府相關收入大減。地政總署資料顯示，2024年全年補地價收入約52.39億元，按年大減約73.5%，連續3年下跌，並創11年新低。
據該署數據，相比2023年全年補地價總額約197.61億元，去年收入下跌超過145億元，若相比2021年全年約448.98億元高位，更大幅低出約88.3%。
賣地收益瀉87%
去年同類收益亦是近10年首次跌穿百億元關口，並為2013年後最少，當年相關金額僅約37.43億元。以按季統計，去年第四季補地價金額錄約6.19億元，亦較對上一季減少約67.2%，為3個季度低位。
至於去年最大宗補價個案，為復星國際(00656)等的西貢清水灣前邵氏片場活化及重建計劃，涉及金額為21.8億元，以可建總樓面約105.09萬方呎計算，平均每方呎約2,074元。
事實上，面對市況不理想，政府推地步伐減慢，發展商投地出價審慎，2024年地政總署賣地收益亦錄顯著跌幅，計及住宅及電動車充電站等各類土地，去年全年地價收入僅約17.43億元，較2023年約135.22億元，跌幅約87.1%。
換句話，2024年政府賣地及補地價收入合共只有約69.82億元，相比對上一年共約332.83億元，按年急挫約79%。
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