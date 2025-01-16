去年補地價挫七成 11載低

賣地收益瀉87%

去年同類收益亦是近10年首次跌穿百億元關口，並為2013年後最少，當年相關金額僅約37.43億元。以按季統計，去年第四季補地價金額錄約6.19億元，亦較對上一季減少約67.2%，為3個季度低位。