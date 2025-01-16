新盤焦點：GRAND SEASONS豪客掃6伙 Blue Coast II售價新高

該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述大手客購入4伙一房戶、一伙兩房戶及一伙三房單位。買家尤其鍾情首度推出的三房一套連工作間連洗手間戶型，並吸引集團的「回頭客」入市。發展商指，連同首兩期計，SEASONS系列累售約1,000伙。

該集團執行董事趙國雄於電台節目中表示，香港公共財政過往依賴賣地收入，相信本港有能力、人才和資金轉型。他估計樓價已見底，但由於供應多，全年樓價預料窄幅上落。另外，若賣地及勾地雙軌並行，將令制度更靈活。