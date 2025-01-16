新盤焦點：GRAND SEASONS豪客掃6伙 Blue Coast II售價新高
將軍澳全新盤作首輪銷售。會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨晚展開首輪銷售。發展商公布即日有約31伙獲認購，當中大手客斥資約3,610萬元連買6伙。
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該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述大手客購入4伙一房戶、一伙兩房戶及一伙三房單位。買家尤其鍾情首度推出的三房一套連工作間連洗手間戶型，並吸引集團的「回頭客」入市。發展商指，連同首兩期計，SEASONS系列累售約1,000伙。
一手市場不乏高價及大額承接。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，招標售出3座25樓B室，採四房雙套間隔，成交價3,342萬元，呎價約27,304元均創項目新高。買家為退休人士，購入自住。長實副首席經理（營業）楊桂玲指，項目約兩周售出10伙。
該集團執行董事趙國雄於電台節目中表示，香港公共財政過往依賴賣地收入，相信本港有能力、人才和資金轉型。他估計樓價已見底，但由於供應多，全年樓價預料窄幅上落。另外，若賣地及勾地雙軌並行，將令制度更靈活。
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