產經

新盤焦點：GRAND SEASONS豪客掃6伙 Blue Coast II售價新高

GRAND SEASONS首輪銷售氣氛不俗。 GRAND SEASONS首輪銷售氣氛不俗。
GRAND SEASONS首輪銷售氣氛不俗。
將軍澳全新盤作首輪銷售。會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨晚展開首輪銷售。發展商公布即日有約31伙獲認購，當中大手客斥資約3,610萬元連買6伙。
海盈山超額認購26倍
該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述大手客購入4伙一房戶、一伙兩房戶及一伙三房單位。買家尤其鍾情首度推出的三房一套連工作間連洗手間戶型，並吸引集團的「回頭客」入市。發展商指，連同首兩期計，SEASONS系列累售約1,000伙。
其他鐵路盤接力開售，嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，自減價後今日首度出售65伙價單單位，8日收1,770張入票，超額認購約26倍。
一手市場不乏高價及大額承接。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，招標售出3座25樓B室，採四房雙套間隔，成交價3,342萬元，呎價約27,304元均創項目新高。買家為退休人士，購入自住。長實副首席經理（營業）楊桂玲指，項目約兩周售出10伙。
該集團執行董事趙國雄於電台節目中表示，香港公共財政過往依賴賣地收入，相信本港有能力、人才和資金轉型。他估計樓價已見底，但由於供應多，全年樓價預料窄幅上落。另外，若賣地及勾地雙軌並行，將令制度更靈活。
皇都加推3戶周日招標
新世界發展(00017)的北角皇都加推3伙周日招標發售，包括兩伙三房戶及一伙四房戶。該盤新近沽出31樓B2室四房戶，實用面積1,246方呎，連同雙車位及一個電單車位，以4,236.4萬元成交，呎價34,000元，買家為新加坡籍。信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS以8,500萬元沽1座17樓B室三房戶，實用面積1,841方呎，呎價約46,171元。
恒基地產(00012)啟德THE HENLEY II，以3,081.36萬元招標售出1座36樓A室三房戶，呎價34,700元。嘉華國際(00173)牽頭的啟德海灣第1期，首錄兩房連平台戶成交，為第2B座1樓H室，成交價802.8萬元，呎價約20,585元。此外，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都，半個月內共售出37伙，套現約1.6億元。
楊桂玲（右）稱，Blue Coast II累售296伙。楊桂玲（右）稱，Blue Coast II累售296伙。
楊桂玲（右）稱，Blue Coast II累售296伙。
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