大灣區營商預期指數急跌

渣打銀行發表去年第四季「大灣區營商景氣指數」（CBAI），季內營商情緒持續偏弱，營商活動的「現狀」指數大致維持穩定，由第三季的50.6輕微改善至50.7；「預期」指數則由第三季的55.2降至52.9，反映市場初步對特朗普在去年11月再度勝出美國總統大選的憂慮，並因而拖累整體營商前景。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指，調查結果反映市場對特朗普再度當選的初步反應，不過中央近期釋出貨幣政策轉向適度寬鬆的因素，仍未反映於去季的調查，預期今年首季營商情緒將有改善。他相信，若當局推出更多刺激措施，將可令政策效應延續至未來數個季度，對大灣區營商情緒真正反彈發揮關鍵作用。

報告指，大灣區屬於出口主導的城市群，對特朗普再度當選對中美貿易關係存隱憂，幾乎所有城市的「預期」子指數皆錄季度跌幅，導致整體「預期」指數下跌，幸而所有城市的「預期」子指數仍處於50以上。

劉健恆稱，特朗普的關稅政策取態不明朗，嚴重影響企業對營商環境的信心，待政策明朗化才有改善。同時，近日美國公布的經濟數據較市場預期差，令市場減息預期降，但認為市場近期調整「過咗龍」，料今年仍有空間減息一至兩次。

他相信，內地未來幾季有機會減息降準，更重要是財政政策，內地推電子用品「以舊換新」，提升消費意欲，通過加大需求走出通縮憂慮，但房地產對經濟的拖累仍需時消化。

創新和技術業最憂心 各行業的「現狀」子指數表現不一，與宏觀經濟數據的趨勢脗合。製造業受訪者的「現狀」子指數由第三季的49.5微升至50.1，而同期的「零售和批發」子指數則錄得最大跌幅，按季倒退3.9個百分點至第四季的51.9。5個行業的「預期」子指數均下跌，當中「創新和技術」按季跌幅最大，挫12.4個百分點至57.3，其次為「專業服務」和「零售和批發」。