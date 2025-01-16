產經

港寫字樓過剩 恐再冧租一成

本港寫字樓租金自高峰累挫近四成，去年由中環領跌。 本港寫字樓租金自高峰累挫近四成，去年由中環領跌。
本港寫字樓租金自高峰累挫近四成，去年由中環領跌。
滙豐憂今年空置率升 削收租股目標價
香港商業景氣好與壞，寫字樓的需求是其中一項評估指標。滙豐環球研究認為，由於供應過剩，加上空置率高企，預期本港今年寫字樓租金將再跌7至10%，遂將收租股目標價平均調低5.9%，同時將2024至2026年盈利預測平均降2.1至4.7%，惟補充雖然面臨挑戰，但仍然有潛在機會。
估2026下半年才改善
報告指出，本港寫字樓租金自2019年高峰至今累挫約39%，去年由中環領跌，投資者需更多「耐性」，雖然近幾季租賃需求有改善，但認為仍不足以抵銷新增供應，今年租金料再下跌，預計直至2026年下半年，新增供應才會開始減少。
該行又指，本港仍面對供應問題，隨着更多項目完工，空置率將進一步上升。據仲量聯行預測，今、明兩年將分別有約420萬方呎及160萬方呎的新增供應，如高鐵及利園8號項目等。然而，已見租賃活動趨正面，連續6季錄淨吸納，加上近期新股市場改善，有望支持租賃需求，原因是香港寫字樓市場與金融市場有高度相關性。
租賃需求疲弱，令資本化率有擴大風險，據高力指，自2023年第四季以來，許多主要城市資本化率上升3至100點子，高資本化率意味投資物業資本價值下降，滙豐指本港寫字樓市場面臨資本化率進一步上升風險。
滙豐環球認為，本港寫字樓市場仍面對挑戰，不少地產商正積極採取措施減少影響，可能為投資者帶來驚喜，故將太古地產(01972)目標價由20.7元，降至19.5元；冠君產業信託(02778)目標價由1.9元下調至1.75元；新加坡上市的置地目標價則由5.44美元降至5.23美元。
另一方面，高力發布《2025年市場展望》報告亦指出，去年香港整體甲級寫字樓租金下跌約7.9%，而今年料將會再下調約9%，空置率將升約1.5個百分點。
該企香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，儘管9月展開的減息周期輕微提振投資情緒，需求由銀主盤和用家帶動，惟美國新任政府上台帶來的不確定因素，市況復甦或減息的步伐仍有極大不確定性。展望未來，預計整體物業市場將面對若干挑戰，包括甲級寫字樓租金下跌和零售行業走向兩極化。
甲廈新供應料350萬呎
高力香港企業客戶服務主管顏慧萍稱，由於出現大量的新增供應，預計今年仍會是租戶導向的市場，寫字樓租賃市場將由續約活動為主導。來自金融、保險、專業和商業服務行業的新增需求有限，租賃活動主要涉及搬遷和辦公室整合。由於今年新增甲廈供應將逾350萬方呎，料整體甲廈租金將會再下調，空置率亦會上升。
數據顯示，截至去年底，整體甲廈呎租約48.7元，按季亦下跌約1.8%，為自2019年第二季以來連續23季下降，而2019年第一季呎租78.7元創下寫字樓租金歷史新高。中環/金鐘和九龍東等分區市場的租金亦見跌幅，分別按年下跌約9.2%和約9.4%。空置率繼續創下新高，於去年底約16.8%，總空置面積約1,390萬方呎。
滙豐環球研究對寫字樓收租股評級滙豐環球研究對寫字樓收租股評級
滙豐環球研究對寫字樓收租股評級
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