券商睇市：美或放緩減息 短年期債可取

美國上周公布的就業數據理想，投資者預期通脹再度升溫，市場憂慮美國聯儲局進一步放慢加息步伐，美股3大指數上周偏弱，半導體指數在國際消費電子展（CES）2025開幕後的升幅蒸發。此外，歐洲股市先前回調主要受到美國減息幅度收窄影響，近一周已有所反彈，且2025年歐洲主要國家應會維持減息路程，後續表現可觀察歐洲各國通脹與經濟活動發展是否轉佳。

此外，美股季度業績期再臨，先前在半導體商博通業績優於預期帶動下，半導體板塊表現優異，而投資者也將着眼新的巨頭「BATMMAAN」表現，「BATMMAAN」分別為博通、蘋果公司（Apple Inc.）、特斯拉（Tesla）、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet與英偉達（Nvidia）的股票代號縮寫，涵蓋資訊科技、非必需消費品和通訊服務產業，且上述產業近3個月表現相當優異，相關產業與企業發展狀況是一個主要觀察重點。

服務業通脹頑固 美國10年期國債孳息率從4.6厘升至逾4.7厘，30年期債息亦曾升穿5厘，其中一個原因是最新公布的去年12月ISM服務業採購經理指數（PMI）達54.1，高於市場預期和11月數據，顯示服務業需求和產出端商業活動在擴張，且服務業價格指數更跳升至64.4，暗示服務業通脹的頑固性，可能影響市場對後續減息幅度的預期，債市小幅回調。

此外，去年11月職位空缺數量不但來到6個月高位，也遠高於市場預期，引發投資者對勞動市場緊張及後續通脹可能升溫的擔憂，若後續相關數據亦有類似趨勢，可能會再加深市場對聯儲局放緩減息的擔憂。

投資策略上，債券孳息率上行而且波動率有上升趨勢，短年期國債或投資級債券相波動性較低，目前環境下較可取。

凱基亞洲投資策略部