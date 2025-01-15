專家視野：代理式AI開啟新應用場景

近年來，生成式人工智能（Generative AI）在各個行業引起廣泛關注。大型語言模型（LLM）涵蓋廣泛的訊息和知識領域，能處理翻譯、摘要和問答等多種任務，使其逐漸成為工作中不可或缺的工具。然而，最近在AI開發社群出現一個新概念──代理式人工智能（Agentic AI），它不僅是科技界的一個流行詞彙，更代表AI領域的一次重大突破，開啟了新的應用可能性。

有助決策支持創意生成 Agentic AI的核心優勢，在於巧妙地結合了兩種不同的技術特性。一方面，它具備大型語言模型的多功能性和靈活性；另方面，它也保留傳統程式設計的精確性和可控性。這種獨特的結合，為AI應用帶來全新的可能性。它不僅保留生成式AI的創造力和適應性，還引入更高層次的精確控制和目標導向能力。因此，Agentic AI能夠更有效地執行複雜任務，比如多步驟的問題解決或長期規劃。這使得它在多種應用場景中，如決策支持或創意生成等領域，都能展現出更強的實用性。

著名的AI專家吳恩達博士，在一次演講中強調Agentic AI的重要性。他將其比喻為科技的新電力，指出Agentic AI不僅能驅動創新，還能在應用層面帶來深遠的影響。

究竟Agentic AI是甚麼？是次通過一個簡單的例子來解釋。許多演藝界的藝人，都會聘用私人助理和經紀人，來協助他們的事業。私人助理主要負責執行藝人的具體要求及其他行政工作，經紀人則主動為藝人尋找機會，幫助他們發展事業。現今的AI聊天機械人，就像是藝人的私人助理，協助藝人處理日常事務，回應各種請求；而正在興起的Agentic AI，則更像是藝人的經紀人，能夠主動工作，運用各種策略來實現特定的目標。

Agentic AI不僅執行單一指令，而是模擬人類的複雜工作方式，它具備計劃、搜尋、反思及迭代改進的能力。與傳統大語言模型單次輸入、單次輸出的模式不同，Agentic AI採用多步驟的「代理性工作流程」；在生成過程中，它能持續進行反思和修正，以達到最佳效果。

最近，機電工程署利用Agentic AI框架開發了一個智慧建築能源管理系統原型，協助工程師和設備操作人員，更有效地監控和減少能源消耗。這一創新不僅提升工作效率，還為可持續發展做出貢獻，同時獲得本港及亞太區資訊科技界的獎項以作表揚。

毋須固定劇本自主工作 Agentic AI標誌着AI從單純的輔助工具，向更具戰略性和主動性的角色轉變。這類系統能在有限的人類監督下，自主評估情景、制訂計劃並執行行動，以達成預期目標，而不僅依賴固定的劇本。隨着這項技術不斷發展，Agentic AI將在未來的AI應用中扮演重要角色，開闢新可能性，帶來革新的解決方案。

香港電腦學會人工智能專家小組召集人 戴劍寒