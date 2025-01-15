工商舖租售價今季看跌達15%

2024年本港工商舖買賣疲弱，並創有紀錄新低，有代理行指，今年首季租賣價波動較大，料均會下跌最多約15%，全年則量升價穩。

中原（工商舖）指，去年工商舖市場累計錄得約2,968宗買賣成交，打破25年來有紀錄新低，按年下跌約11%；總成交金額約640.37億元，按年減少約6%。該公司商舖部董事黃偉基表示，去年累計共錄約770宗舖位買賣成交，涉及金額約202億元，較2023年分別下調約6.8%及21.1%，更為過去10年內新低。

黃看淡2025年第一季舖價走勢，料核心區舖價會有約10%跌幅；至於核心區租金仍有約5至10%跌幅；民生區租金料有約15%下調幅度。

該公司寫字樓部董事陳雁樓指，去年全年累錄約537宗商廈買賣成交，按年少約11.5%，總買賣金額約263.56億元，按年漲約25.6%。預測今年寫字樓買賣價有約5至10%跌幅，中環、金鐘及尖沙咀甲廈跌幅約5%以內。該行工商部董事劉重興料，今年工廈買賣價會有約10至15%下調幅度，租金下挫約10%。

旺角一籃子舖傳4600萬洽購 中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，今年工商舖買賣表現會略勝2024年，宗數會錄約3,080宗水平，全年價格走勢平穩，個別下調約10%；租金維持平穩至下調約15%。

消息指，旺角煙廠街千望一籃子舖位，市傳獲買家以約4,600萬元洽購。此外，葵涌嘉里溫控貨倉一倉A座全層，市傳以約9,100萬元轉售。