二手尋底：嘉湖呎售$6886貶15% 青怡花園輸155萬

二手市場大單位蝕賣情況

二手樓價持續尋底，以用家主導的三房戶或以上大單位市場，近日都頻現蝕讓成交。天水圍嘉湖山莊套三房單位，減價後僅以呎價約6,886元轉手，原業主持貨約7年，帳面貶值約15.7%。青衣青怡花園同類戶型單位，成交價約545萬元，約4年帳面跌價155萬元。

美聯黃信豪表示，嘉湖山莊賞湖居2座低層A室，實用面積約639方呎，原先叫價500萬元，減價60萬元後，以440萬元成交，原業主於2017年12月以522萬元購入，期內帳面虧蝕約82萬元。據了解，屋苑近月成交呎價鮮有低於七千元，追溯至2016年初，當時平均實用呎價約6,600元，是次成交貼近9年前水平。

明翹匯一年帳蝕33% 同區半新盤受壓。中原伍耀祖稱，Wetland Seasons Park第1期20座低層A1室，實用面積約636方呎，套三房連工作間設計，叫價698萬元，減價至610萬元沽出，呎價約9,591元，原業主2020年1月以719.93萬元一手買人，約5年帳蝕約109.9萬元，貶值約15.3%。

市場消息透露，青怡花園3座中層H室，實用面積約547方呎，套三房間隔，成交呎價約9,963元。單位於2021年購入價約700萬元，帳面跌價約22.1%。同區明翹匯2座高層A室套四房戶，實用面積約808方呎，售價1,050萬元，呎價約12,995元，原業主去年4月一手購入，不足一年帳蝕537.6萬元，貶值約33.9%，未扣除有機會獲得回贈及優惠。

消息稱，屯門海翠花園3座高層F室套三房單位，成交價552.8萬元，呎價約8,275元，較2020年底的購入價帳面虧損175.2萬元或約24.1%。

中原徐偉業表示，荃灣荃景花園5座中層A室，實用面積約495方呎，累減42萬元，區內租客以438萬元承接，呎價約8,848元，創屋苑三房單位做價10年新低，較2021年高峰期間樓價回落近40%。

荃中兩房299萬易手 投資者同時棄守，蝕賣收租細戶。美聯鍾志宇指，同區荃灣中心6座中層D室兩房單位，實用面積約324方呎，半年前叫價355萬元連租約放售，上月中租客搬出，獲外區客以299萬元承接，呎價約9,228元。原業主於2017年購入，持貨近8年帳面蝕101萬元。

該行蔡潔雯稱，大埔白石角雲滙1座低層B5室兩房戶，實用面積約501方呎，獲內地專才客議價後以678萬元購入，呎價約13,533元。原業主持貨近6年，帳面蝕逾229萬元。