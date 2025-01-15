北角皇都累售5個單位 利奧坊夥代理推優惠
新世界發展(00017)旗下住宅項目北角皇都至今累售5伙，包括日前售出31樓A2室，實用面積886方呎三房戶，連同車位成交價3,013.8萬元，呎價約34,016元。
項目基座商場正式命名為STATE THEATRE by K11。該集團營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，商場由K11作為零售顧問，預計2027年啟用。商場樓高4層，樓面面積逾8萬方呎。
另一港島樓盤，嘉里建設(00683)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，過去7日累計接獲1,443張入票，按明日以價單形式出售65伙計，暫錄超額認購約21倍。
滙都II再賣3戶套1281萬
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列項目，夥同5大代理行推出新春置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列分7期發展，至今累售逾2,100伙，套逾130億元。由即日起至2月15日，經5間大型代理行購入項目指定一手單位的各首6名買家，可獲贈價值約一萬元的「慶新春餐飲購物禮券」，每個代理行名額6個，總值約30萬元。
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