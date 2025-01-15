3新盤周六鬥吸客
珀岸首輪賣281伙 BEACON PEAK招標13戶
發展商於農曆新年前積極推盤，港島、九龍及新界區新盤傾巢而出，由上車盤以至豪宅等，搶吸市場購買力。3個主要新盤均安排本周六作新一輪銷售，共涉及306伙。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，盡推首3張價單全數281伙作首輪銷售，折實平均呎價約10,064元。
旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首輪出售的單位涵蓋72伙開放式戶、113伙一房戶、77伙兩房戶及19伙三房單位，折實售價242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941至12,073元，約四成單位折實價低於300萬元。
該集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，價單3號撇除樓層因素後屬原價加推，折實平均呎價約10,538元。項目過去7日接約3,200張入票，約七成來自新界區，暫超購約10倍。
101 KINGS ROAD加推26單位
九龍區方面，世茂集團(00813)的九龍半山項目第1期BEACON PEAK，周六起推出13伙招標出售，集中於第2座及第6座，均位處中高層，實用面積1,276至1,711方呎，包括8伙三房戶及5伙四房戶型。發展商提供90天成交期、180天成交期及自訂成交期的付款計劃。
此外，宏安地產(01243)發展的港島北角炮台山101 KINGS ROAD，昨晚加推價單6號，提供26伙，折實平均呎價約24,760元。該公司執行董事程德韻指，新價單包括13伙一房戶及13伙三房戶，折實價710.1萬至1,452.4萬元，折實呎價22,906至26,800元。項目落實周六先到先得形式發售當中12伙。全盤累售115伙，套逾9.3億元。
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