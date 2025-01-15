珀岸首輪賣281伙 BEACON PEAK招標13戶

發展商於農曆新年前積極推盤，港島、九龍及新界區新盤傾巢而出，由上車盤以至豪宅等，搶吸市場購買力。3個主要新盤均安排本周六作新一輪銷售，共涉及306伙。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，盡推首3張價單全數281伙作首輪銷售，折實平均呎價約10,064元。