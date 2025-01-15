●金管局公布，上月外匯基金的境外資產減少281億元至3.4783萬億元；貨幣基礎為1.9576萬億元；外匯基金對香港私營部門的債權總額為3,057億元，對外負債總額為243億元。

●澳洲統計局公布，經季調及核實後去年11月批出總住宅建築許可按月降3.6%至14,998間，按年則升3.2%；私人獨立屋批出建築許可按月降1.7%至9,028宗，按年則升3.8%。