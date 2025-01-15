簡訊一覽
●山東黃金(01787)於1月10日獲施羅德於場內買入119.12萬股，每股均價13.8428元，持股量由10.99%增至11.14%。
●中化化肥(00297)於1月8日被PCS（Barbados）Investment於場內減持2,440.6萬股，每股均價1.131元，持股量由19.05%降至18.7%。
●晨訊科技(02000)公布，去年未經審核收入4.29億元，按年跌20.7%。單計去年12月收入為6,810萬元，按月升83.9%。
●長城汽車(02333)預計，去年度純利為124億至130億元（人民幣‧下同），按年增76.6至85.14%；扣除非經常性損益純利為94億至100億元，按年增94.47至106.88%。
●百濟神州(06160)公布，根據美國公認會計準則，預計將實現今年全年經營利潤，消息刺激其股價昨日急升7.69%，收報114.8元。
●投資推廣署昨宣布，內地數據智能服務商騰雲天下在香港開設地區總部。
●金管局公布，上月外匯基金的境外資產減少281億元至3.4783萬億元；貨幣基礎為1.9576萬億元；外匯基金對香港私營部門的債權總額為3,057億元，對外負債總額為243億元。
●政府公布，渣打國際業務行政總裁洪丕正獲委任為金融發展局董事會新主席，為期兩年，由周五起生效。
●澳洲統計局公布，經季調及核實後去年11月批出總住宅建築許可按月降3.6%至14,998間，按年則升3.2%；私人獨立屋批出建築許可按月降1.7%至9,028宗，按年則升3.8%。
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