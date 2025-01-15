HashKey資管逾千億 港虛產平台排名居首

加密貨幣交易所HashKey Exchange表示，去年在CoinGecko全球排名中獲第7位，居香港虛擬資產交易平台之首，資產管理規模（AUM）突破1,000億元，交易總額高達6,000億元，按年增長85%。此外，HashKey Exchange指，其企業用戶數量激增，增長幅度逾160%。

HashKey Exchange目前提供27種可交易代幣，嚴格遵守監管規定，持有香港證監會（SFC）頒發的第1類、第7類和AMLO牌照，確保業務的合規性。

其母企HashKey Group宣布，旗下HashKey MENA FZE獲得杜拜虛擬資產監管局（VARA）頒發的虛擬資產服務提供者（VASP）許可證原則上批准。目前，HashKey Group持有香港、新加坡、日本和百慕達的牌照，並在愛爾蘭獲得VASP註冊，另正在積極尋求歐洲的MiCA許可。

美4銀行料准託管加密幣 另一方面，Galaxy Research表示，美國貨幣監理署（OCC）將容許全球4大託管銀行包括紐約梅隆銀行、道富銀行、摩根大通和花旗銀行於年內提供數字資產服務的途徑，將標誌着加密貨幣行業幾乎完全被傳統金融接受為合法資產。分析指出，即使這4家銀行的1%資本流入加密貨幣，其市值也將比現在高出幾個數量級。

此外，自詡為比特幣發展公司的美股——微策略（MicroStrategy）宣布，再度發行新股並買入2,530枚比特幣，目前持倉已達45萬枚比特幣，未實現收益高達141億美元。

比特幣昨日在每枚96,000美元水平徘徊，以太幣則處3,200美元水平。