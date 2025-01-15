聯想：內地蘊藏巨大機遇

他又提到，中國每年有逾500萬名STEM（科學、數學、工程）畢業生，持續為國家的創新生態系統提供動力；中國製造業產業體系完備，形成規模優勢；製造業引入生成式AI等先進技術，帶來生產力的提升和經濟效益尤為明顯。

以通訊領域為例，他稱，中國原本的通訊基礎設施不發達，但跳過投資固定電話網絡，直接進入到GSM和5G智能手機時代；在新能源領域，中國的電動汽車在3至5年內實現全球領先；在電子商務領域，移動支付迅速普及，電子商務平台如淘寶、拼多多等不僅在內地市場佔據主導地位，更迅速擴展到全球，個人亦能夠借助這些平台成為商家，直接銷售自己的產品和服務。

冀本財年印度產量翻倍 至於聯想，已是全球供應鏈排名第10的企業，在全球擁有30家製造基地，正加速全方位布局智能製造。他指出，聯想亦協助企業在業務中積極應用生成式AI；又認為代理式AI（Agentic AI）是AI的下一個前沿方向，未來將在軟件行業帶來顛覆式創新的機會。此外，公司積極關注AI對電力的巨量消耗，相信會提供巨大的機會。

地區發展方面，該企印度區總經理Shailendra Katyal表示，聯想2023至2024年在印度生產的智能手機和筆記本電腦達640萬部，正朝着在本財年度產量翻倍達到超過1,200萬部的目標邁進。