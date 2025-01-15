OpenAI促美盡快爭奪AI投資

美國人工智能（AI）公司OpenAI發布名為「OpenAI經濟藍圖」的報告，闡述了對美國如何最大化AI利益、加強國家安全及推動經濟增長的政策建議。報告強調，AI競爭的4大關鍵要素為晶片、數據、能源和人才，這4者缺一不可，美國必須立即採取行動，以確保能夠在未來的競爭中立於不敗之地。

報告指出，如今的AI產業就像歷史上的汽車產業，當年英國因過度的監管錯失汽車工業崛起的機遇，美國則以開放的姿態迎接汽車革命。OpenAI希望美國能夠在當前的競爭中把握歷史機遇。目前全球有1,750億美元的資金正在尋找AI投資機會，如果美國無法吸引這些資金，將面臨巨大的損失。

籲訂全國統一監管規則 報告呼籲制訂「明智的」監管規則，以保護公眾免受AI的潛在危害，同時鼓勵創新、競爭和自由，這些規則應在全國範圍內統一實施，而不是各州各自為政。

OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）將於本月底舉辦一場會議，進一步說明AI的發展現狀；同時將啟動「美國創新計劃」，與各州政府合作，確保AI的經濟利益惠及每一位美國人。

該企亦提出多項政策建議，包括加強對AI產業的支持、制訂清晰的安全標準，以及確保所有社區都能獲得AI帶來的經濟機會。同時建立一個基於自由市場、開發者和用戶自由，以及防止濫用權力的AI生態系統。