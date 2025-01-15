日加息預期升溫 10年期債息近14載高

日本央行下周將召開議息會議，10年期國債孳息率升至1.25厘，創下2011年4月以來的新高。日本央行副行長冰見野良三出席活動時表示，下周23至24日召開的貨幣政策會議上「希望在政策委員之間討論並判斷是否加息」，此番言論意味着該行仍對本月加息持開放態度，令市場對加息的預期有所升溫。

值得留意的是，這次的議息會議將美國下屆總統特朗普就職後不久召開，所以屆時市場波動可能會影響到日本央行的決策。

冰見野表示，通脹率正朝着2%的目標邁進，只要這一預期能夠實現，央行就會加息。惟他不忘「戴頭盔」強調將會謹慎判斷情況，又指特朗普就職典禮上或將指明美國政策的大方向，會關注美國潛在關稅對日本經濟的影響。

另外，今年春季勞資酬薪談判（春鬥）的結果亦會影響到未來加息的路徑。現時日本政府、央行都希望企業能夠大幅度加薪，以鞏固通脹預期。冰見野亦坦言︰「春鬥大概有望繼2024年度之後再次取得堅實成果。」

曾任日本央行委員的野村綜合研究所高級經濟師木內登英認為，日本央行暗示近期加息的想法。「不清楚加息的時間是否為1月，惟仍希望在近期實施。」

Yen偏軟 日股冧716 雖然日本加息預期有所升溫，但受制於美元匯價續強，日圓走勢依然未見明顯起色。圓匯昨日再次走低，日圓兌每美元曾見158.03，每百日圓兌港元則一度回落至4.9285。

股市方面，日經平均指數收跌716點或1.83%，報38,474點；東證指數跌31點或1.16%，收報2,682點。

日本財務省數據顯示，日本投資者在去年12月連續第3個月淨出售外國股票及債券。上月日本投資者在海外股票淨賣出3,107億日圓；同時拋售1.22萬億日圓的債券，這是自2024年10月以來新高。

至於全年計，日本投資者淨賣出3.48萬億日圓的海外股票，當中大部分集中在第四季；惟淨購入4.16萬億日圓的海外債券。

去年萬企破產增15% 另外，日本東京商工調查公布，去年日本破產企業共10,006家，連續3年增加，按年增加15.1%；負債總額則減少2.4%，為2.34萬億日圓（約1,200億港元）。上一次超過一萬家企業破產是2013年。