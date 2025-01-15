美科技業勢掀巨變

英偉達黃仁勳傳訪華 歐審視反壟斷調查 特朗普即將重返美國白宮主政之際，從近期美國商界的動向可見，最先受「特」式經濟學影響的是美國科技產業！就在拜登卸任前出招禁人工智能（AI）晶片出口供華後，有傳英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳即將到訪深、滬等內地城市，是否意圖修補在華客戶關係或商討應對，不得而知。與此同時，眼見特朗普與美國科企巨頭的親密關係，歐盟擬重新評估對美國科企的反壟斷調查。種種迹象顯示，美國科技產業正經歷一場悄無聲色的巨變。

在美國剛宣布以「三級制」框架限制AI晶片出口，將內地列入禁止獲得先進AI晶片的最嚴格管控目標後，消息指黃仁勳即將到達深圳，參加年度的員工農曆新年慶祝活動，這趟旅程包括訪問上海和北京，早前已有媒體報道，黃氏本月下旬或會飛往台北度歲。

這趟行程處於敏感時刻，因為美國剛宣布收緊對華晶片出口，又正值美國政府換屆；中國當局最近亦開始調查英偉達的違規壟斷指控。無論黃仁勳此行是否提前計劃，都不可避免地需要就着上述問題與中方交流，畢竟英偉達此前一直為避開制裁而向中國銷售特別的「閹割版」AI晶片，這種鑽規則漏洞的做法在特朗普上台後能否繼續，實在是一大疑問。

另邊廂，有英國傳媒引述歐盟官員內部消息指，歐盟委員會正在重新審視對美國科技巨頭的監管舉動，甚至有機會縮減或改變調查範圍。在此之前，歐盟一直鍥而不捨地調查包括蘋果公司（Apple Inc.）、Meta等公司是否觸犯反壟斷法，以及其他市場違規行為。這些科技巨頭經常遭到歐盟的罰款，Apple更因此而不得不放棄iPhone的Lightning充電接口，改用USB-C接口。儘管歐盟的做法確實彰顯了消費者權益，但損害Apple這些科技企業的利益。

削DEI項目符合政治環境 特朗普此前亦曾批評，歐盟經常以各種理由向美國科技公司罰款，而近期多家科技巨企都積極拉攏他。另外，包括微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta等公司已開始削減多元、平等與包容（DEI）相關的項目、職位及預算，與美國政治環境右傾不無關係。特朗普亦主張放寬併購監管，意味着可能會有更多「大魚食細魚」的併購在未來發生。可以預見的是，當特朗普正式上台後，美國科技行業的生態環境會有重大變化。

美PPI低過預期 道指高開 大市方面，美股3大指數周二早段向好，道指曾升208點，報42,505點；標指升35點，報5,871點；納指升185點，報19,273點。

另外，美國去年12月生產物價指數（PPI）按年升3.3%，低過預期；撇除食品及能源後的核心PPI按年升3.5%。

企業方面，美國工業巨頭Honeywell因為維權股東Elliott的施壓，據報將分拆為兩家公司以釋放價值，一家分拆後的公司會專注自動化業務，另一家會專注航天及國防業務，Honeywell可能在2月初時正式公布計劃。其股價周二早段跌1.58%。

英偉達股價近月走勢