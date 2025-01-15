和醫新藥獲內地常規批准

和醫表示，該藥物用於治療具有上皮轉化因子（MET）外顯子14跳變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者。國家藥監局亦將早前沃瑞沙在經治患者中的附條件批准轉為常規批准，意味沃瑞沙在內地的新適應症將擴展至同時涵蓋初治和經治患者。

潤藥NAMI研治阿茲海默病 另外，華潤醫藥公布，與香港科技大學旗下的納米及先進材料研發院（NAMI）簽署合作框架協議，將攜手推進一隻已上市腫瘤藥物「Palbociclib」在阿茲海默病治療中的納米傳遞優化項目，冀提升藥物的吸收率及跨血腦屏障的能力，從而提升治療效果並減少副作用。公司主席白曉松表示，本次合作是推進粵港澳大灣區國際區域發展戰略、支持香港建設國際創科中心的重要舉措，對推動香港創科產業高質量發展具有重要意義。

另邊廂，美國製藥公司禮來（Eli Lilly）行政總裁David Ricks表示，預計其試驗性口服減肥藥Orforglipron最早將於明年初獲得批准，將在今年中公布該藥的關鍵後期試驗數據。該企指引今年收入580億至610億美元，增長約三成。

目前，禮來、諾和諾德（Novo Nordisk）及其他規模較小的競爭對手，都在爭奪蓬勃發展的減肥藥市場，禮來的Zepbond和諾和諾德的Wegovy佔據主導地位，但這些藥品都以注射為主，各家製藥商都在努力開發減肥藥的改進版本。口服藥的好處是對患者來說更為方便，對藥廠來說也更加容易生產。