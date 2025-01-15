俄國石油稅收6981億 6載最多

俄羅斯雖然被西方國家大力制裁，但憑藉油價上升，石油相關收入不跌反升。根據俄國財政部周一公布的數據顯示，去年石油相關稅收按年上升30.53%至9.19萬億盧布（約6,981億港元），為2018年以來最高。換言之，俄國自2022年入侵烏克蘭以來，已逐漸適應西方的制裁。

來自原油和成品油的收入佔俄羅斯石油和天然氣總收入的83%，去年總收入為11.13萬億盧布（約8,580億港元）；收入飆升反映俄羅斯重要出口產品烏拉爾原油（Urals）價格上漲，以及其相對於全球基準布蘭特原油的差價收窄。俄國財政部用來計算去年稅收的Urals價格去年為67.6美元一桶，按年上升近一成。

值得注意的是，七大工業國集團（G7）2023年對俄油實施價格上限，每桶不能高於50美元。不過西方媒體指，俄國為避過制裁，採用龐大的影子油輪隊將石油輾轉供給亞洲客戶。

盧布貶值收益反增 另外，盧布去年兌每美元平均貶值10%至91.37，在俄羅斯遭踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）後，俄國不能使用美元，貶值後外幣換回盧布的收益反而更多，這可算是G7始料不及。

美國上周祭出針對俄羅斯石油產業的新一輪制裁，重點鎖定俄羅斯兩大石油巨頭Gazprom Neft和Surgutneftegas，以及183艘運輸俄羅斯石油的船隻，消息刺激國際油價本周初曾升至5個月高位，但於昨日稍為回落約0.7%。倫敦布蘭特期油和紐約期油昨日分別曾報每桶80.51美元和76.72美元。