諾基亞智能手機官網下架

持有昔日全球手機霸主諾基亞（Nokia）手機開發授權的歐洲智能設備生產商HMD，被揭官網全面停售Nokia智能手機，「只剩復刻版功能機」，並將不再生產，意味着Nokia手機將會停產。

HMD由Nokia的幾位前高層成立，2016年起透過微軟獲得Nokia品牌授權（「Lumia」商標則繼續由微軟持有），據報授權合作將於明年3月正式結束。今年初HMD已官宣未來不會再推出該品牌相關產品，如今甚至將產品下架，意味HMD提早放棄Nokia。

IDC數據顯示，去年第四季，Apple以23.2%市佔率穩居龍頭寶座，但出貨量按年減4.1%至7,690萬部；三星居次，市佔率15.6%，出貨量亦按年減2.7%至5,170萬部。反觀中國手機品牌靠着低價機出海戰術，成功搶佔非洲與歐洲手機市場，上季小米、傳音與vivo出貨量市佔率分別為12.9%、8.2%和8.2%，位列第三到第五名，三者合計拿下56%的市佔率，寫下中國手機品牌史上單季最佳紀錄。

展望2025年，IDC認為，全球智慧型手機出貨量仍可望維持增長，但美國新政府的關稅威脅可能帶來變數，後續影響仍需持續觀察。