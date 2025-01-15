諾基亞智能手機官網下架
持有昔日全球手機霸主諾基亞（Nokia）手機開發授權的歐洲智能設備生產商HMD，被揭官網全面停售Nokia智能手機，「只剩復刻版功能機」，並將不再生產，意味着Nokia手機將會停產。
HMD由Nokia的幾位前高層成立，2016年起透過微軟獲得Nokia品牌授權（「Lumia」商標則繼續由微軟持有），據報授權合作將於明年3月正式結束。今年初HMD已官宣未來不會再推出該品牌相關產品，如今甚至將產品下架，意味HMD提早放棄Nokia。
Apple市佔稱冠 小米第三
另一方面，來自中國手機廠商的競爭白熱化。市場調研機構IDC的初步數據顯示，去年全年全球智慧型手機出貨量按年增長2.4%，達到3.317億部，連續6季正增長。蘋果公司（Apple Inc.）以18.7%的市佔率位居全球智能手機市場首位，其次是三星和小米集團(01810)，分別是18%及13.6%。無獨有偶，另外兩家調研機構Canalys及Counterpoint Research的數據亦顯示，去年小米手機在全球的市佔率介乎13至14%，穩住全球季席。
IDC數據顯示，去年第四季，Apple以23.2%市佔率穩居龍頭寶座，但出貨量按年減4.1%至7,690萬部；三星居次，市佔率15.6%，出貨量亦按年減2.7%至5,170萬部。反觀中國手機品牌靠着低價機出海戰術，成功搶佔非洲與歐洲手機市場，上季小米、傳音與vivo出貨量市佔率分別為12.9%、8.2%和8.2%，位列第三到第五名，三者合計拿下56%的市佔率，寫下中國手機品牌史上單季最佳紀錄。
展望2025年，IDC認為，全球智慧型手機出貨量仍可望維持增長，但美國新政府的關稅威脅可能帶來變數，後續影響仍需持續觀察。
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