全球電動車上年銷量1710萬輛增25%

市場研究公司Rho Motion公布，去年全球純電動和插電式混合動力汽車銷量按年增長25%，達1,710萬輛，主要受惠中國市場持續增長和歐洲市場企穩；若單計去年12月，全球銷量已連續第4個月創新高。

數據顯示，上月全球純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量按年增長25.6%，達190萬輛，惟增速連續第二個月放緩。當中，中國銷量增36.5%，達130萬輛；美國和加拿大銷量增8.8%至19萬輛；歐洲銷量增0.7%至31萬輛。

小鵬bp pulse開放充電網 Rho Motion指，中國去年電動汽車銷量達1,100萬輛，英國去年超越德國成為歐洲最大的電池電動汽車市場。展望今年，隨着中國銷量增長放緩、歐洲開始實施新的排放目標，以及美國在即將上任的特朗普政府領導下可能出現政策變化，電動汽車製造商將今年視為變革的一年。

另比亞迪旗下純電SUV車型「ATTO 3」獲得南韓國立環境科學院頒發的尾氣排放及噪音認證。該認證旨在對電動汽車單次充電後續航里程等性能進行確認，「ATTO 3」在常溫環境下單次充電續航里程321公里，至於在低溫環境下續航309公里。據報「ATTO 3」目前正接受電動汽車購車補貼所需的普及評估，料相關車型在韓售價約為3,500萬韓圜（約18萬港元）。