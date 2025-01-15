全球電動車上年銷量1710萬輛增25%
市場研究公司Rho Motion公布，去年全球純電動和插電式混合動力汽車銷量按年增長25%，達1,710萬輛，主要受惠中國市場持續增長和歐洲市場企穩；若單計去年12月，全球銷量已連續第4個月創新高。
數據顯示，上月全球純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量按年增長25.6%，達190萬輛，惟增速連續第二個月放緩。當中，中國銷量增36.5%，達130萬輛；美國和加拿大銷量增8.8%至19萬輛；歐洲銷量增0.7%至31萬輛。
小鵬bp pulse開放充電網
Rho Motion指，中國去年電動汽車銷量達1,100萬輛，英國去年超越德國成為歐洲最大的電池電動汽車市場。展望今年，隨着中國銷量增長放緩、歐洲開始實施新的排放目標，以及美國在即將上任的特朗普政府領導下可能出現政策變化，電動汽車製造商將今年視為變革的一年。
車企消息方面，小鵬汽車(09868)公布，小鵬充電和bp pulse簽署諒解備忘錄（MOU），相互開放充電網絡。據悉，雙方客戶均可接入廣泛分布在內地420個城市及逾30,000多槍的充電網絡，聯手打造核心城市圈最優質的充電網絡之一。
比亞迪計劃墨西哥建廠
此外，外媒引述比亞迪股份(01211)墨西哥總經理Jorge Vallejo指，公司將很快宣布計劃在該國建立一家工廠。截至去年底，比亞迪在墨西哥的電動汽車和混合動力汽車銷量達4萬輛，目標是今年在墨西哥銷售8萬輛汽車，並額外開設30家經銷商。
另比亞迪旗下純電SUV車型「ATTO 3」獲得南韓國立環境科學院頒發的尾氣排放及噪音認證。該認證旨在對電動汽車單次充電後續航里程等性能進行確認，「ATTO 3」在常溫環境下單次充電續航里程321公里，至於在低溫環境下續航309公里。據報「ATTO 3」目前正接受電動汽車購車補貼所需的普及評估，料相關車型在韓售價約為3,500萬韓圜（約18萬港元）。
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