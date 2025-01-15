碧桂園一年半勁蝕1912億

2023年虧損顯著擴大，主因資產價值期內嚴重縮水，公司對在建物業及持作銷售的已落成物業計提減值淨額約823.54億元，並計提金融資產及財務擔保減值損失淨額約372.43億元等。至於去年上半年的虧損則主要來自對在建物業及持作銷售的已落成物業，再計提減值淨額約26.98億元。

核數師對經營能力重大疑慮 核數師認為，上述事件或情況表明存在重大不確定性，可能對碧桂園的持續經營能力產生重大疑慮，或無法在正常經營過程中變現資產和償還負債。

不過，碧服管理層亦看到重慶、銀川、青島等城市的管理費面臨壓力，主因這些城市的政府正在推動降低管理費。

瑞銀認為這對該行業的毛利率產生負面影響。該行予碧服「沽售」評級，目標價兩港元，該股昨挫1.36%至5.06港元收市。

內地二手樓成交量料改善 內地樓市方面，高盛預期，內地75個城市的房屋銷量及整體二手市場的成交量按年將有正面改善，並且二手樓市表現會較亮麗。相反，全國一手樓市場、土地銷售、新物業動工和竣工量或會持續錄得按年下跌。其中，特別要留意踏入3月份債券將普遍迎來今年第一個還款日，內房企業流動資金備受考驗。

該行所覆蓋的內房股股價都處於低位，但認為股價估值可望在本季有所回復，原因包括持續的政策寬鬆勢頭可改善價格穩定的前景，其中3月內地兩會期間可能會出台更多城中村改造項目，以創造更多需求；又預料首季內地會下調存款準備金率、放寬一線城市限購政策等。如一線城市和部分二線城市房價出現更多回升迹象，將增強市場對房地產市場逐步穩定的信心。

高盛對內房股最新評級