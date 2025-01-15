碧桂園一年半勁蝕1912億
2023虧損暴升28倍 股份繼續停牌
停牌9個月多的大型內房公司碧桂園(02007)終在昨晚補發2023年全年及2024年上半年業績，累計錄得巨虧1,912.42億元（人民幣‧下同）！2023年全年，該企收入下降6.82%至4,010.15億元，虧損暴增28.47倍至1,784億元，單計下半年勁蝕1,294.68億元；2024年上半年收入按年大挫54.88%至1,021.02億元，儘管虧損按年收窄73.75%至128.42億元，但債務問題依然嚴峻。股份繼續停牌。
2023年虧損顯著擴大，主因資產價值期內嚴重縮水，公司對在建物業及持作銷售的已落成物業計提減值淨額約823.54億元，並計提金融資產及財務擔保減值損失淨額約372.43億元等。至於去年上半年的虧損則主要來自對在建物業及持作銷售的已落成物業，再計提減值淨額約26.98億元。
截至去年6月底，碧桂園尚未像中國恒大(03333)資不抵債，但核數師仍發出「非標準報告」，提到該公司當時借貸合共約2,502億元，其中約2,035億元為流動負債（一年內到期），現金總額（含現金及現金等價物及受限制現金）僅約448億元，某些債務有1,473億元發生違約或交叉違約，包括優先票據、公司債券、可轉換債券及銀行和其他借款。
核數師對經營能力重大疑慮
核數師認為，上述事件或情況表明存在重大不確定性，可能對碧桂園的持續經營能力產生重大疑慮，或無法在正常經營過程中變現資產和償還負債。
大行嗌沽碧服 瑞銀睇兩元
同系的碧桂園服務(06098)近日會見分析員後，多間大行俱予「沽售」或「減持」投資評級。其中瑞銀發表報告，指碧服去年下半年已加快管理費收取速度，並見成績。雖然政府的應收帳款天數仍增加，但管理階層有信心去年核心淨利與營運現金流（OCF）比率達到一倍。
不過，碧服管理層亦看到重慶、銀川、青島等城市的管理費面臨壓力，主因這些城市的政府正在推動降低管理費。
瑞銀認為這對該行業的毛利率產生負面影響。該行予碧服「沽售」評級，目標價兩港元，該股昨挫1.36%至5.06港元收市。
內地二手樓成交量料改善
內地樓市方面，高盛預期，內地75個城市的房屋銷量及整體二手市場的成交量按年將有正面改善，並且二手樓市表現會較亮麗。相反，全國一手樓市場、土地銷售、新物業動工和竣工量或會持續錄得按年下跌。其中，特別要留意踏入3月份債券將普遍迎來今年第一個還款日，內房企業流動資金備受考驗。
該行所覆蓋的內房股股價都處於低位，但認為股價估值可望在本季有所回復，原因包括持續的政策寬鬆勢頭可改善價格穩定的前景，其中3月內地兩會期間可能會出台更多城中村改造項目，以創造更多需求；又預料首季內地會下調存款準備金率、放寬一線城市限購政策等。如一線城市和部分二線城市房價出現更多回升迹象，將增強市場對房地產市場逐步穩定的信心。
另外，內房企業陸續公布去年售樓數字。其中綠地香港(00337)去年合約銷售約為92.08億元，按年跌49.8%。
華潤置地(01109)去年12月實現總合約銷售金額約320億元，按年增52.4%；去年累計合約銷售金額約2,611億元，按年減少15%；去年12月經常性收入約52.5億元，按年增長7.9%，去年累計經常性收入約480.4億元，按年增12.4%。
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