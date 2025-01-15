人民幣匯價靠穩 外資轉錄淨買債

人民幣匯價昨日靠穩，反映官方意願的在岸人民幣中間價（兌每美元‧下同）再調升7點子至7.1878，在岸人民幣則高收11點子至7.3303，創一周高位；離岸價則大致於7.345至7.35區間上落。

人行：降銀行負債成本 國務院新聞辦公室昨安排中國人民銀行和國家外匯管理局官員登場。人行副行長宣昌能稱，今年將「落實好適度寬鬆的貨幣政策」，「根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏」，並綜合運用利率和存款準備金率等不同工具保持流動性充裕，再降低社會綜合融資成本。但顧及銀行的淨息差壓力，也會再降低其整體負債成本。

就上周五決定暫停買入國債，人行貨幣政策司司長鄒瀾解釋，國債投資有風險，考慮到中國債券市場發展時間仍較短，沒經歷過大波折，人行遂在國債發行較少的期間，暫停二級市場買入操作，改用其他工具來流動性，以免影響投資者配置需要。

另邊廂，人行上海總部提到，上月外資增持約100億元（人民幣‧下同）的人民幣債券，結束連續3個月的減持，全年累計淨增持約4,900億元。

外匯局則更新銀行結售匯數據，去年全年計，證券投資部分售匯較結匯多1,858.66億元（約260.12億美元），連續3年出現結匯逆差，反映外資撤離A股，或內地居民和機構投資境外證券市場，而內地企業不斷「出海」下，直接投資亦見結匯逆差增至3,962.74億元，因此即使貨物淨出口強勁，整體結匯逆差仍擴至7,868.27億元。單計12月，證券投資連續3個月錄得結匯逆差，但降至90.57億元。

宣昌能稱，中國經常帳保持順差，跨境資本流動自主平衡，外匯儲備充足，人行「有信心、有條件、有能力」讓人民幣匯率保持基本穩定。