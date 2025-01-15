富達估中國首季減息降準

富達國際發表蛇年中國宏觀經濟展望，預測2025蛇年中國經濟的基本情景為「平穩」，並料內地將推出更多刺激經濟政策，以抵銷全球需求放緩的負面影響。鑑於特朗普的貿易政策存在不確定性，該企預計當人民幣匯率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金率，時間點或在今年首季。

華去年GDP或增5.1% 滬綜指昨日重上3,200點，富達亞洲經濟分析師劉培乾認為，內地股市應該已經築底，後續是否出現進一步上升空間，則視乎企業增長表現以及本地居民消費能力如何。她又稱，自從中央去年9月起主動推出針對股市流動性的措施，多少能夠穩定市場。

她又預期，更多的財政政策或會延至3月初兩會召開而定，當中或涉及特別債額度、擴大赤字規模等具體細節，而今年將發表的「十五五」規劃，料將披露更多經濟增長策略。

整體而言，富達認為內地今年有55%的機率是要「控制經濟穩定」。被問到周五內地將公布的去年國內生產總值（GDP）表現，劉預計數據應會介乎4.9至5.1%，主因第四季出口表現強勁，以及內地推出一系列刺激經濟措施所致。

不過她提及，今年內地對GDP的預判未必進取、作風會較為務實，同時會以提振內需消費為主。另該行認為，內地正在重塑外商直接投資（FDI）的分布，在減少對美國依賴的同時，也在高科技等領域出現資金淨流入情況，相信此形勢對內地中產而言長遠有利。

2200萬套住宅待消化 內房方面，她相信一線城市的復原程度較其他城市快，並料政策需要自下而上推動內房需求；又估計中央需要消化2,200萬套過剩單位，才能達致去庫存之效。

另一邊廂，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，聯匯制度是香港作為國際金融中心的重要基石，仍然是目前最恰當的制度；又預期美元仍將維持較強的位置，尤其在今年上半年，人民幣雖面臨貶值壓力，但內地政府非常看重人民幣的相對穩定，相信會用各種工具出手管理，故今年面對的會是溫和小幅貶值，但同時補充，內地房地產活動或要等到明年才能「企穩反彈」。