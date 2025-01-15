內地上月新貸9900億 社融增量2.86萬億

中國人民銀行公布去年全年的金融數據，繼續隱藏上一個月的單月表現，但經計算後可知信貸需求仍疲弱。去年12月新增社會融資規模為2.86萬億元（人民幣‧下同），新增人民幣貸款9,900億元，兩者均勝預期，問題是靠政府發債支撐，且企業貸款幾乎全是票據融資，亦即典型的「票據衝量」。

政府發債勁飆帶挈 上月新增人民幣貸款按年挫約15%，新增社融之所以按年多9,300億元，拜政府發債淨融資按年飆8,300億元（88%）至1.76萬億元所賜，Wind數據顯示這是2017年有紀錄以來單月最多，跟財政部日前說「2024年兩萬億元（地方債置換債）已全部發行完畢」脗合。全年計政府發債淨融資11.3萬億元，按年多1.7萬億元，跟新增社融縮3.32萬億元相反，佔新增社融比率飆約8個百分點至35%的新高。

新增人民幣貸款有強烈的月份和季度特徵（1至3月必定是全年高潮），評估中央救市於信貸需求的成效仍須按年比較；整體而言，末季按年瀉逾三成至2.07萬億元，全年縮約兩成。上季居民貸款倒是有所改善，按年上升62.5%至7,800億元，上會為主的中長貸按年多近58%至7,100億元，某程度上與「提前還貸」緩和有關。

然而，企（事）業單位的貸款需求慘不忍睹，全季瀉近61%，且中長貸瀉逾75%。單看上月，按年挫約45%至4,900億元，但票據貼現融資卻飆兩倍至4,500億元，即幾乎全部，短貸更縮約200億元。銀行往往在季末「衝量」這項低息業務去滿足監管考核要求，要是貸款需求旺盛，按理銀行不會願意投放太多資金在此，所以其爆升會令市場質疑有效貸款需求。

超額儲蓄望流向股市 一家歐資投行稱「超額儲蓄」有望逐步釋放至股市。人行數據顯示，去年居民存款增14.26萬億元，續跌約11%，但比疫情10年平均約4.62萬億元，仍多逾兩倍。申萬宏源證券不反對百姓會把儲蓄投資股票之說，但指正在「超額儲蓄」的人是儲蓄率和收入更低的百姓，跟房企竣工風險等令人不敢上車有一定關係，這也是為何儲蓄未有明顯流向消費，房地產市場企穩乃超額儲蓄能否釋放的決定性因素。

另外，12月底，人行即將更改統計口徑的狹義貨幣（M1），按年跌幅縮至1.4%；廣義貨幣（M2）按年升幅擴至7.3%。