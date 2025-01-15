滬綜彈2.5％深市越萬關 成交多38％

市傳特朗普班子考慮以較溫和的方式提高關稅，在他重返白宮前跌跌不休的中國A股昨日終於出現強勢反彈，滬綜指收復3,200點關口，升2.54%，收報3,240點；深成指收復一萬點關，升3.77%至10,165點；深圳創業板指數重越2,000點，升4.71%至2,075點。兩市總成交額1.35萬億元（人民幣‧下同），按日飆逾38%。

招行多賺1.2% 貸款漲幅放緩 中國證監會揚言今年要「全力形成鞏固市場回穩向好勢頭」，夥拍中國人民銀行更好發揮「證券、基金、保險公司互換便利」和「股票回購增持再貸款」的效用，並加強「戰略性儲備和穩市機制建設」。人行昨稱，將根據前期實踐經驗再完善兩項工具，使它更方便，讓企業和機構可隨時按所需獲得足夠資金；去年底，互換便利操作累計逾1,000億元，回購增持貸款合約累計逾300億元，即初期規模分別逾20%及10%。

中國晶片生產設備龍頭中微公司則預計，去年營收增約44.73%，純利卻跌4.81至16.01%，原因是雖然高端產品交付量及銷售額顯著提升，但研發投入飆升94%、佔營收比率高達27%，反映中美科技戰緊湊。

寒武紀估去年虧損縮窄53% 已遭美國列入實體清單制裁、設計GPU（圖像處理器）的A股公司寒武紀預計，去年營收10.7億至12億元，按年增長50.83至69.16%，即上季收入8.85億至10.15億元，按季飆逾6倍；全年列帳虧損3.96億至4.84億元，按年縮窄42.95至53.33%，即上季按季轉賺2.4億至3.28億元。惟以昨日收市價計，該股市值已高達2,897億元。

另邊廂，北京市預計去年地區生產總值（GDP）增長約5.2%，今年目標為增約5%，居民消費價格指數（CPI）漲幅由去年的0.1%升至約2%。